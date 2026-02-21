Tombazis over Mercedes-truc: "Als je de cijfers uitrekent zijn het extreem kleine getallen"
De hele kwestie rondom de compressieverhouding bij Mercedes loopt de afgelopen weken de spuigaten uit en de FIA heeft dan ook besloten een heuse e-voting in het leven te roepen. De grote vraag is hoeveel voordeel Mercedes nu daadwerkelijk van het trucje zou hebben en Nikolas Tombazis laat zich daarover uit.
De kwestie draait om de interpretatie van de regels voor de motoren die vanaf 2026 gebruikt gaan worden. Het behouden van de compressieverhouding op 16:1 was een van de belangrijkste doelstellingen toen de reglementen in 2022 werden vastgesteld. Inmiddels is echter gebleken dat de huidige formulering ruimte laat voor verschillende technische oplossingen. Het pijnpunt ligt bij de manier waarop de compressieverhouding wordt gemeten. Momenteel gebeurt dit bij omgevingstemperatuur, maar er zijn manieren gevonden om tijdens het rijden een hogere verhouding te behalen.
Hoe groot zijn de verschillen?
De meningen over het voordeel van een hogere compressieverhouding lopen sterk uiteen. Waar Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt over een minimale winst van twee tot drie pk, suggereert Max Verstappen dat het effect tien keer groter is. Tombazis nuanceert bij PlanetF1 de technische impact echter en wijst op de minimale fysieke aanpassingen die nodig zijn. "Het niveau van verschil in de compressieverhouding als je de cijfers uitrekent, de diameter van een cilinder neemt en ziet over hoeveel we het hebben wat betreft millimeters, dan zijn dat extreem kleine getallen", zo verklaart hij, waarmee het voordeel van Mercedes dus mee zou moeten vallen. Volgens hem is het dan ook eenvoudig om een motor aan te passen aan een iets andere instelling zonder het hele ontwerp te hoeven veranderen.
Emoties en backgammon
Tombazis, die in het verleden zelf voor diverse teams werkte, begrijpt dat de belangen groot zijn en dat de gemoederen daardoor hoog oplopen. Hij vergelijkt de competitieve sfeer in de Formule 1 met zijn eigen privéleven. "Ik heb dat wanneer ik backgammon speel met mijn vrouw. We vergeten de liefde en we maken soms ruzie over iets. Het is extreem competitief", vertelt hij. In de koningsklasse is die passie volgens hem nog vele malen groter. "Formule 1 is dat maal duizend, dus mensen worden een beetje te opgewonden, en ik denk niet dat dit onderwerp ooit dit niveau van aandacht had moeten krijgen", besluit Tombazis.
