Max Verstappen (28) heeft veel te danken aan motorfabrikant Honda. Samen met de Japanners wist hij meerdere wereldtitels te veroveren bij Red Bull Racing. Sinds dit jaar verzorgt Honda de motoren van Aston Martin - en ook daar hoopt Verstappen dat de motorfabrikant het goed gaat doen, ondanks dat het een concurrent betreft.

Verstappen koestert warme gevoelens voor Honda. En dat is niet gek, want de fabrikant is mede verantwoordelijk geweest voor de enorme successen die Verstappen de afgelopen jaren heeft weten te behalen. Met de Honda-krachtbron achterin wist de Nederlander maar liefst vier wereldtitels te veroveren. Maar vanaf dit seizoen moet Verstappen het gaan doen met een nieuwe power unit, volledig in eigen huis geproduceerd door Red Bull Powertrains. De Oostenrijkse renstal krijgt hierbij ondersteuning van de Amerikaanse autobouwer Ford. Honda heeft op haar beurt de overstap gemaakt naar Aston Martin, het steenrijke team van Lawrence Stroll, waar ook voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey nu actief is. Verstappen hoopt dat Honda het daar - ondanks dat ze bij een concurrent werken - goed gaat doen.

Verstappen hoopt dat Honda het voor elkaar gaat hebben in 2026

Aston Martin en Honda hebben een rommelige voorbereiding op het nieuwe seizoen achter de rug. De power unit lijkt nog niet op niveau te zijn en niet het gewenste aantal toeren te kunnen behalen, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid. Er is dus nog werk aan de winkel, maar Verstappen hoopt dat ze het snel voor elkaar gaan krijgen. "Ik weet niet precies wat zij aan het doen zijn, of wat er aan de hand is. Ik hoop natuurlijk wel dat ze het goed voor elkaar hebben, maar ik weet het niet", zo reageerde Verstappen in Bahrein tijdens de laatste testweek op een vraag van Motorsport.com.

Verstappen ziet Honda het liefst "heel goed" presteren

Van Aston Martin werd in aanloop naar het 2026-seizoen het nodige verwacht, maar deze verwachtingen zijn inmiddels flink de kop ingedrukt. Dit heeft alles te maken met de eerste indrukken die Aston Martin-Honda heeft achtergelaten tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein. Het team van Lance Stroll en Fernando Alonso lijkt er nog totaal niet bij te zitten. Verstappen vindt het moeilijk inschatten hoe Honda er voor staat momenteel, maar hoopt wel dat ze het goed gaan doen. "Ik kan moeilijk iets over hun huidige situatie zeggen, maar ik heb altijd het liefst dat Honda het heel goed doet", zo zegt de Nederlander.

