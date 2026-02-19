Tijdens de tweede testdag van de tweede F1-testweek op het Bahrain International Circuit valt Ferrari op met een wel heel opmerkelijke achtervleugel. Anders dan bij de andere teams op de grid, draait deze achtervleugel een volledig rondje bij het sluiten ervan aan het einde van het rechte stuk.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn tot dusver enthousiast over de prestaties van de SF-26. Ze maken een boel kilometers, de scharlakenrode bolide blijkt ook nog eens rap te zijn en over problemen met de betrouwbaarheid of tegenvallende performance van de motor of het chassis horen we maar weinig. Het lijkt dus allemaal pais en vree bij Ferrari. Ze hebben ook nog eens de tijd om gekke dingetjes uit te proberen, zoals deze volledig draaiende achtervleugel.

Ferrari-achtervleugel draait de omgekeerde kant op

In de technische reglementen staat niet beschreven dat de achtervleugel niet de omgekeerde kant op gemonteerd mag zijn, en dus is Ferrari aan het testen of ze met deze achtervleugel een voordeeltje kunnen vinden. De achtervleugel, en overigens ook de voorvleugel, staan 'open' op de rechte stukken vanwege de nieuwe actieve aerodynamica en deze sluiten aan het einde van de rechte stukken. Maar bij Ferrari draait de bovenste flap van de achtervleugel dus de 'verkeerde' kant op in plaats van dat het op dezelfde manier sluit, zoals de DRS dat tot vorig jaar deed.

Een achtervleugel die de 'juiste' kant op wijst, moet de auto tegen het asfalt drukken om downforce te generen. Een achtervleugel die de 'verkeerde' kant op wijst, genereert lift zoals bij een vliegtuig. Er is dat een momentje waarop de Ferrari extra weinig luchtweerstand heeft. Waar Ferrari alleen goed op moet letten, is dat de achtervleugel wel op tijd sluit. Volgens de technische reglementen moet dit binnen 0,4 seconden gebeuren.

Naast de hele hoge vleugels van de jaren zestig, de gespleten achtervleugel van de Ferrari in de begin jaren tachtig, en de 'theedienblad'- en 'boemerang'-vormige achtervleugels van de midden jarig tachtig, is dít misschien wel de raarste achtervleugel uit de geschiedenis van de Formule 1.

