Johnny Herbert denkt dat een romance tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian een enorme impuls voor de sport zou betekenen. De Brit ziet duidelijke parallellen met de veelbesproken relatie tussen Taylor Swift en Travis Kelce, de breed uitgemeten liefdesrelatie in de NFL.

De geruchten over een relatie tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de realityster namen de afgelopen weken toe, nadat het duo op 8 februari samen werd gespot in een VIP-suite tijdens de Super Bowl. Terwijl Hamilton zich momenteel op het Bahrain International Circuit voorbereidt op het nieuwe seizoen bij Ferrari, waarbij hij de weel dus in actie komt tijdens de wintertest, benadrukt Herbert dat dergelijke aandacht buiten de baan cruciaal is voor de commerciële groei van de sport.

Formule 1 in Amerika

Herbert wijst op de enorme verandering die de sport heeft doorgemaakt, zeker met de recente lancering van de Cadillac-livery tijdens de Super Bowl. "Als Lewis Hamilton en Kim Kardashian de Taylor Swift en Travis Kelce van de Formule 1 worden, zou dat geweldig zijn. De Formule 1 bevindt zich op een bijzonder moment. Ze doen zelfs de lancering van Cadillac tijdens de Super Bowl in Amerika. Dat zou vroeger nooit zijn gebeurd", zo stelt hij bij Snabbare. "Je hebt Lewis en Kim, en dan Cadillac, en we hebben deze hele boom en bubbel van de Formule 1 in Amerika. Het is alleen maar goed voor de Formule 1 en het is ook alleen maar goed voor Lewis. Het maakt hem alleen maar populairder over de hele wereld. Hij was waarschijnlijk al populair in Europa, Azië, Japan en Australië, maar Amerika was nog steeds klein. Het is allemaal briljant voor de sport, het is briljant voor de show", zo legt Herbert uit.

Drive to Survive

De verschuiving van pure sport naar entertainment is volgens Herbert een logisch gevolg van de populariteit van series zoals Drive to Survive. Hij ziet dat coureurs inmiddels een andere rol vervullen in de publieke opinie. "Ik denk dat het geweldig is dat figuren als Lewis de Formule 1 naar een ander niveau tillen. De coureurs zijn de personages die Drive to Survive zo succesvol hebben gemaakt. Ze zijn zelf tv-realitysterren geworden. Het is verbazingwekkend hoe dat allemaal is veranderd en Lewis heeft daar ook een zeer belangrijke rol in gespeeld, omdat hij die aantrekkingskracht over de hele wereld heeft", stelt de Brit. "Je kunt zien dat ze worden vergeleken met Taylor en Travis. Het is ongelooflijk dat de Formule 1 nu de nummer één autosport in Amerika is. En het zal briljant zijn om Kim bij een Grand Prix te hebben, omdat het gewoon een extra dimensie toevoegt aan de hele show", besluit Herbert. Of Kardashian ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn tijdens de seizoensopener in Australië op 8 maart, gaan we natuurlijk nog zien.

