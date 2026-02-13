Hamilton zorgt voor rode vlag, Antonelli klokt snelste tijd in Bahrein

De eerste testweek in Bahrein is vrijdagmiddag afgesloten. Oscar Piastri was de echte kilometervreter en Kimi Antonelli heeft de snelste tijd neergezet. Max Verstappen was alleen in de ochtendsessie zijn ronden aan het rijden en teamgenoot Isack Hadjar nam daarom de middagsessie voor zijn rekening.

Piastri kwam de hele dag namens McLaren in actie in Bahrein. George Russell deed dat in de ochtendsessie voor Mercedes, waarna Kimi Antonelli de middagsessie reed. Lewis Hamilton zat de hele dag in de SF-26 en Alexander Albon nam in de middag het zitje over van Carlos Sainz. Liam Lawson was de hele dag actief in de VCARB03, terwijl Lance Stroll dat voor Aston Martin deed en Franco Colapinto namens Alpine reed. Oliver Bearman kwam in de ochtend in actie voor Haas, waarna Esteban Ocon de middagsessie voor zijn rekening nam. Nico Hülkenberg reed de laatste sessie, nadat Gabriel Bortoleto in de ochtend voor Audi had gereden. Ook Sergio Pérez mocht de afsluitende sessie rijden, terwijl Valtteri Bottas de ochtendsessie voor zijn rekening nam.

Rustige openingsfase

Om klokslag 13.00 uur ging de middagsessie in Bahrein van start en die begon vrij rustig. Pas na vijf minuten kwamen de coureurs de baan op, waarbij Colapinto het spits afbeet. Ook Stroll was een van de eersten die naar buiten ging, evenals Hadjar. Russell had op dat moment de snelste tijd in handen en Hadjar moest vijf seconden toegeven op die tijd. Hamilton zat er uiteindelijk goed bij en kon de snelste tijden volgen. Daarnaast viel Haas op, want het team wist onder de radar te blijven en toch enorm veel ronden te rijden. Bearman stond in de ochtendsessie al op 70 ronden, terwijl Ocon met nog twee uur te gaan op 50 ronden zat.

Laatste testuur

Het laatste uurtje brak om 16.00 uur aan en diverse coureurs leken te kiezen voor de zogeheten glory runs, waarbij de motor even wordt opengedraaid. Antonelli was op dat moment de snelste met een 1:33.669. Russell had nog altijd de tweede tijd op het bord staan. Op dat moment waren er ook wat problemen bij Aston Martin, maar Stroll kon zich met nog drie kwartier te gaan toch weer op de baan melden. Daarnaast was er op de RB22 van Hadjar veel flow-visverf te zien, wat suggereert dat Red Bull nog het nodige aan het testen was. De Fransman stopte bovendien per ongeluk even bij het team van Mercedes, om vervolgens door te rijden naar zijn eigen pitbox. McLaren zag er eveneens sterk uit: het team kende weinig grote problemen en Piastri had meer dan 150 ronden over de gehele dag gereden.

Lewis Hamilton stopped out on track at Turn 8, bringing his day of running to a close! 😧#F1 #F1Testing pic.twitter.com/luVehCUTG5 — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Code rood in absolute slotfase

Hamilton zorgde met nog tien minuten te gaan voor een rode vlag. De SF-26 van de zevenvoudig kampioen viel stil, waardoor zijn sessie ten einde kwam. Met nog iets meer dan zeven minuten op de klok werd de baan weer vrijgegeven, maar voerde de FIA nog de nodige tests uit. Zo werd de Virtual Safety Car-procedure ingezet en even later kwam ook de Safety Car naar buiten, waarna opnieuw een rode vlag werd gezwaaid.

