Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bevestigd dat Mercedes-AMG een actieve rol heeft gespeeld bij het aanpassen van de kalender van de Nürburgring Endurance Series (NLS). De wijziging is specifiek doorgevoerd om de weg vrij te maken voor Max Verstappen, die dit jaar zijn zinnen heeft gezet op een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring op de legendarische Nordschleife. Wolff sprak hierover tijdens het Formule 1-weekend in Bahrein.

De verschuiving van de NLS-ronde was noodzakelijk om een gelijktijdige planning met de Grand Prix van Japan te voorkomen. Hierdoor kan Verstappen nu deelnemen aan de noodzakelijke voorbereidingswedstrijden in de GT3-klasse. "Dat was ik niet persoonlijk. Dat was AMG samen met de NLS-organisatoren. Het is een duidelijk voordeel voor iedereen die erbij betrokken is en voor de serie", zo citeert One Stop Strategy Wolff uit over de totstandkoming van de nieuwe datum.

Enorme kijkcijfers

De bereidwilligheid van Mercedes en de organisatie om de agenda aan te passen, komt niet uit de lucht vallen. De commerciële impact van de Nederlander op de endurance-serie is namelijk gigantisch. Wolff wijst daarbij op de cijfers van vorig jaar, toen Verstappen zijn debuut maakte in de klasse en direct de overwinning opeiste. "We hadden ongeveer honderd keer zoveel kijkers op YouTube toen Max er was. Het ging van iets van 10.000 naar 750.000, volkomen krankzinnig", aldus de Mercedes-topman.

Verstappen in Mercedes

Voor Wolff was het dan ook een logische beslissing om de helpende hand te bieden aan de viervoudig wereldkampioen, die in de GT3-racerij uitkomt voor Mercedes-AMG. "Het is eigenlijk vanzelfsprekend om de datum te wijzigen. Het is geweldig voor de 24-uursrace, geweldig voor de fans om Max daar te zien. En natuurlijk zijn we opgetogen dat hij in een Mercedes rijdt", zo besluit hij lachend. De frustratie over de technische richting van de sport zorgt ervoor dat de Nederlander steeds vaker over de grens van de Formule 1 kijkt naar andere uitdagingen in de autosport, zoals de prestigieuze 24-uursrace in de Eifel.