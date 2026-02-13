Max Verstappen is positief gestemd over de eerste meters van de RB22 tijdens de wintertest in Bahrein. De Nederlander geeft aan dat de betrouwbaarheid van de nieuwe bolide hem niet tegenvalt, zeker gezien de grote technische veranderingen die dit jaar zijn doorgevoerd. Dat laat de Limburger weten na afloop van de eerste testdagen op het Bahrain International Circuit.

De RB22 markeert een historisch punt voor Red Bull Racing, aangezien de auto voor het eerst wordt aangedreven door een eigen krachtbron: de Red Bull Ford DM01. Deze 1,6-liter V6-turbomotor is ontwikkeld door Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford en voldoet aan de nieuwe reglementen waarbij het vermogen gelijkmatig wordt verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. De MGU-H is daarbij volledig verdwenen, wat voor alle fabrikanten een enorme uitdaging vormt.

Betrouwbaarheid boven verwachting

Verstappen is vooral opgelucht dat de auto direct de baan op kon zonder grote technische mankementen, iets waar voorafgaand aan het project door velen aan werd getwijfeld. "We vallen in ieder geval niet stil! Niemand had dat echt verwacht, dat we de garage uit zouden rijden zonder te ontploffen!", aldus de lachende viervoudig wereldkampioen voor de camera's van de Formule 1. Hij doelt daarmee op de scepsis die bestond over de betrouwbaarheid van de nieuwe Ford-krachtbron, aangezien Red Bull als nieuwe fabrikant een grote inhaalslag moest maken.

Kritiek op 2026-wagens

Terwijl concurrenten als Mercedes en Alpine tijdens de testweek al kampten met flinke motorproblemen, kon Verstappen op de eerste dag maar liefst 136 ronden afleggen zonder noemenswaardige hinder. Met een tijd van 1:35.433 was hij bovendien direct de snelste van de dag. Op dag twee kreeg het team wel te maken kreeg met een klein hydraulisch lek, toch bleef de fundamentele betrouwbaarheid van de nieuwe motor de grootste verrassing van de eerste testweek. Over de RB22 zelf is hij dus wel te spreken, over de 2026-wagens an sich des te minder. Op donderdag liet Verstappen zich zeer kritisch uit en gaf hij onder meer aan te twijfelen aan zijn toekomst in de sport.

