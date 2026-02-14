Carlos Sainz Jr. heeft de eerste testweek met het F1-team van Williams achter de rug. Nadat Williams de testdagen in Barcelona nog aan zich voorbij moest laten gaan, heeft Sainz in Bahrein wel zijn eerste meters kunnen maken. Hoewel de auto's compleet nieuw zijn, zijn er ook overeenkomsten met vroeger, zegt hij.

Diverse coureurs hebben zich al uitgelaten over de nieuwe reglementen en met name de nieuwe manier van volgen en inhalen. Toch vindt Sainz het allemaal wel meevallen. Ondanks de complexe systemen en de nieuwe manier van energiebeheer, ziet Sainz geen enorme verschuiving in de hiërarchie tussen mens en machine. "Eerlijk gezegd geloof ik dat het hetzelfde is. Uiteindelijk doen wij als coureurs alles wat onze systemen ons toestaan om te doen", zo vertelt hij bij SoyMotor over de invloed die hij vanuit de cockpit kan uitoefenen op de prestaties van de wagen.

Williams moet achterstand inhalen na moeizame start

De voorbereiding van Williams verliep tot nu toe moeizaam, aangezien het team de eerdere tests in Barcelona volledig moest overslaan door significante vertragingen in het productieproces. De nieuwe FW48 bleek bij de eerste wegingen bovendien circa twintig kilo te zwaar te zijn. Het missen van de kilometers in Spanje was een frustrerende ervaring voor de formatie uit Grove, maar de hoop is er dat ze geen al te grote achterstand hebben wanneer het seizoen in maart van start gaat in Melbourne. Aankomende week heeft het team van Sainz ook nog even de tijd om het nodige uit te testen.

Sainz heeft andere mening dan landgenoot Alonso

Waar het volgens Sainz allemaal wel meevalt wat er is veranderd met de nieuwe regelmenten m.b.t. de coureur, heeft Fernando Alonso een andere mening. De coureur van Aston Martin noemt de nieuwe regels "irritant" en spreekt van een te grote verschuiving richting het energiebeheer. Volgens Alonso moet je nu nog meer nadenken en kun je nog minder op 100 procent racen.

