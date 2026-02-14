Fernando Alonso heeft zich uitgelaten over de nieuwe reglementen die dit jaar hun intrede hebben gedaan in de Formule 1. De Spanjaard, die dit seizoen voor Aston Martin uitkomt met de nieuwe Honda-krachtbron, ziet dat de manier van rijden flink is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens de tweevoudig wereldkampioen vergen de huidige auto's een specifieke aanpak die niet altijd even prettig is voor een coureur, zeker nu het energiemanagement een veel grotere rol speelt.

Tijdens de testdagen in Bahrein, waar de nieuwe generatie auto's voor het eerst publiekelijk in actie komt, sprak Alonso over de uitdagingen van de nieuwe regels. De AMR26, de eerste auto van het team die mede is ontworpen onder leiding van Adrian Newey, vraagt om een andere rijstijl dan zijn voorgangers. Alonso merkt dat de nadruk meer is verschoven naar het managen van systemen in plaats van puur op de limiet rijden.

Alonso vindt energiemanagement soms irritant

"Ik denk dat alle reglementen hun eigen speciale dingen hebben en dat er verschillende rijtechnieken nodig zijn voor verschillende auto's en verschillende sets reglementen. Ik denk dat deze [die van 2026, red.] in dat opzicht iets extremer is", zo merkte hij eerder deze week op tegenover de media. De Spanjaard legt uit dat het optimaliseren van de hybride systemen veel van de concentratie van een coureur vraagt. "Sommige vormen van energiemanagement en het rijden dat je moet doen om de energie gedurende een ronde te optimaliseren, zelfs in de kwalificatie, is een beetje irritant vanuit het oogpunt van een coureur. Je wilt voor de volle honderd procent rijden en ik denk dat je nu iets meer moet nadenken ", aldus Alonso.

Vergelijking met IndyCar en het WEC

Alonso put uit zijn ruime ervaring in andere raceklassen om de huidige situatie in de koningsklasse te duiden. Hij ziet duidelijke parallellen met zijn uitstapjes naar de Verenigde Staten en het langeafstandsracen, waar strategisch management al langer de norm is. "Ik heb in de IndyCar gereden en het belangrijkste daar is om gedurende 75 procent van de race brandstof te besparen. Ik reed in het WEC en het hoofddoel daar was ook de energiecontrole met het hybride systeem en het verkeer. Uiteindelijk is het gewoon racen", zo stelt hij.

Wennen aan de nieuwe hybride krachtbronnen

Hoewel de coureur van Aston Martin liever een andere weg was ingeslagen met de sport, accepteert hij de huidige koers die de FIA en de Formule 1 hebben ingezet met de 50/50 verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. "Het eerste gevoel is dat je voluit zou willen rijden en een andere auto zou willen hebben, maar de Formule 1 is deze richting opgegaan met deze hybride krachtbronnen. Dat vereist dit soort energiemanagement en ik denk dat we er wel aan zullen wennen", zo klinkt het.

