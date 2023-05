Vader Checo: "Strijd Verstappen en Pérez zelfde als Senna tegen Prost"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 13 mei 2023 17:33

De interne strijd tussen Sergio Pérez en Max Verstappen laat zich nog het best vergelijken met de tijd van Ayrton Senna en Alain Prost bij McLaren. Dat is althans de mening van Antonio Pérez, de vader van de Mexicaanse coureur.

Antonio staat erom bekend dat hij zijn zoon hoog heeft zitten. Misschien wel iets te hoog, want om Sergio nu te vergelijken met Senna (drie wereldtitels) en Prost (vier titels) lijkt toch wat vergezocht. Toch is dat precies wat de Mexicaan doet in gesprek met de eveneens Mexicaanse krant Esto. “Bij McLaren had je Senna en Prost. De huidige situatie is precies hetzelfde, we herleven die tijd. Je hebt twee tijgers in dezelfde kooi.

Artikel gaat verder onder video

“Ze denken hetzelfde, vechten voor elke centimeter. Dat zie je als ze de snelste rondetijd van elkaar willen afpakken. In de kwalificatie willen ze allebei pole position pakken, zelfs in de vrij trainingen willen ze niet voor elkaar onderdoen”, licht Pérez zijn vergelijking toe. Hij denkt dat Verstappen altijd in het voordeel was, simpelweg omdat hij al langer voor Red Bull rijdt. “Checo is nu bijna net zo snel als Max, er zit misschien een paar duizendste van een seconde tussen.”

Pérez meervoudig wereldkampioen?

De vader van Pérez ziet dat zijn zoon behoorlijk veranderd is in de loop der jaren en dat de honger naar succes alleen maar groter lijkt te worden. “Hij praat en loopt anders, ziet er anders uit. Voorheen was het al geweldig om tiende te worden, maar als Checo dezelfde kansen als andere jonge coureurs had gekregen, dan had hij nu al een aantal wereldtitels op zijn naam staan, dat weet ik zeker.”