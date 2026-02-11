Frans Verschuur laat nog maar eens weten dat George Russell niet het type coureur waar hij warm van wordt. Hoewel de Mercedes-rijder bij de bookmakers momenteel als de grote favoriet voor de wereldtitel wordt gezien, is Verschuur uiterst kritisch op de persoonlijkheid van de Brit.

Dat laat de voormalig teambaas weten in de podcast F1 aan Tafel van Grand Prix Radio. Verschuur steekt zijn mening niet onder stoelen of banken wanneer de status van Russell als titelkandidaat ter sprake komt. Ondanks de sterke indruk die de nieuwe Mercedes W17 maakte tijdens de shakedown in Barcelona, waar Russell de tweede tijd klokte, ziet Verschuur in hem geen ideale kampioen. "Ik hoop het niet. Ik vind het echt een primadonna", zo stelt hij resoluut. De analist stoort zich aan de uitstraling van de Brit, die dit jaar hoopt zijn eerste wereldtitel binnen te slepen. "Het is niet de coureur waar ik van houd: een beetje stoer, mannelijk. Ik vind het een halve diva", aldus de voormalig teambaas.

Kritiek op radiogedrag

Een specifiek punt van ergernis voor Verschuur is de manier waarop Russell communiceert op de boardradio tijdens de races. Waar Russell doorgaans wordt geprezen om zijn analytische vermogen, ziet Verschuur vooral een gebrek aan mannelijkheid in de cockpit. "Hij jankt door de radio alsof het een aangeschoten, wilde eend is", zo luidt het oordeel van de analist. Deze kritiek op het radiogedrag van de Mercedes-coureur is niet nieuw; Verschuur uitte eerder al zijn ongenoegen over de manier waarop Russell probeert straffen voor concurrenten uit te lokken.

GPDA

Daarnaast zet Verschuur vraagtekens bij de nevenfuncties van de Brit. Russell is momenteel directeur bij de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de vakbond voor Formule 1-coureurs, een rol die hij combineert met zijn actieve carrière bij Mercedes. Volgens Verschuur bijt dat elkaar soms. "Die jongen is ook nog eens voorzitter van de Drivers Association en dan zit hij soms kritiek te leveren op anderen", stelt hij. Verschuur suggereerde eerder al dat de belangenvereniging beter geleid zou kunnen worden door iemand die zelf niet meer op de grid staat. Ondanks de harde woorden van Verschuur wijzen de voorspellingen een andere kant op. Na de eerste testkilometers van dit jaar wordt Russell door bookmakers als de te kloppen man gezien voor het wereldkampioenschap van 2026.