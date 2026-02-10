Aston Martin heeft afgelopen maandag de AMR26 onthuld, de eerste auto van het team die is ontworpen op de tekentafel van ontwerplegende Adrian Newey. Tijdens de presentatie in Saoedi-Arabië deelde de Brit een opmerkelijk verhaal over de eerste meters van de auto tijdens de testdagen in Barcelona. Volgens Newey was de voorbereiding op het nieuwe seizoen zo intensief dat er voor bepaalde zaken simpelweg geen tijd meer over was.

De onthulling van de nieuwe wagen markeert een belangrijk punt voor de Britse renstal, die dit jaar hoopt de aansluiting bij de topteams definitief te vinden. Newey, die vorig seizoen nog niet betrokken was bij de ontwikkeling van de auto, is nu nauw verbonden aan het project voor de nieuwe reglementen. Hij sprak zijn trots uit over de samenwerking met partners als Aramco en Honda. "Ik heb veel onthullingen gezien. Ik denk dat deze er bovenuit stak. Het had me echt een trots gevoel om een onderdeel te zijn van Aramco, van Honda. Het was prachtig. Kippenvel", aldus Newey.

Bizarre onthulling over test Barcelona

Een van de meest opvallende momenten in de aanloop naar de presentatie was de shakedown in Barcelona. Fans en volgers zagen daar een volledig zwarte auto op het circuit verschijnen. Newey onthulde dat dit geen bewuste strategische keuze was voor de livery, maar een direct gevolg van de enorme tijdsdruk waar het team onder stond om de auto op tijd rijklaar te krijgen voor de eerste testkilometers. "De auto waarmee we in Barcelona reden was volledig zwart. Om eerlijk te zijn, dat was omdat we geen tijd hadden om hem te verven. Dat was al fabuleus", zo legt de ontwerper uit. Ondanks het gebrek aan de kenmerkende groene kleur maakte de wagen direct indruk toen deze voor het eerst de garage verliet met Lance Stroll achter het stuur.

De livery van de AMR26

Emotioneel moment met Lawrence Stroll

De weg naar de eerste testkilometers was volgens Newey een zware en emotionele beproeving voor het gehele team. Het bereiken van de baan in Spanje zorgde dan ook voor de nodige ontlading bij de kopstukken van de renstal. Newey herinnert zich nog goed hoe hij samen met eigenaar Lawrence Stroll toekeek toen de nieuwe bolide voor het eerst in actie kwam. "Toen de auto voor het eerst uit de garage kwam, met Lance in de auto, stond ik met Lawrence. Ik denk dat we allebei bijna tranen in onze ogen kregen, want het is een lange, emotionele reis geweest, met veel passie en een hoop hard werk om naar Barcelona te komen. Hoe de auto voor de dag komt met alle andere livery's van de andere teams, dat is natuurlijk heel belangrijk", vervolgt een zichtbaar geraakte Newey.

Kansen door nieuwe reglementen

Met de introductie van de AMR26 kijkt Aston Martin vol vertrouwen naar de toekomst. De ingrijpende wijzigingen in de reglementen worden door het team gezien als een uitgelezen mogelijkheid om de hiërarchie in de Formule 1 op te schudden. Newey benadrukt dat de nieuwe regels een enorme kans bieden om de aansluiting bij de top van het veld te realiseren. De auto is uitgerust met de nieuwe Honda-krachtbron en beschikt over diverse technische innovaties, waaronder een door het team zelf ontwikkelde versnellingsbak. Hoewel de gemaakte meteres in Barcelona beperkt bleven tot een aantal ronden door een technisch probleem en omdat het team pas op donderdagmiddag voor het eerst in actie kwam, zijn de eerste indrukken van het chassis positief. Het team richt zich nu volledig op de verdere ontwikkeling van de wagen om optimaal gebruik te maken van de nieuwe technische voorschriften.