Zak Brown is ervan overtuigd dat de aanhoudende discussie over de Mercedes-krachtbron geen gevolgen zal hebben voor de F1-seizoensopener in Melbourne. Ondanks de felle kritiek van concurrenten op de legaliteit van de motor, stelt de CEO van McLaren dat alle teams met een Mercedes-motor gewoon aan de start zullen verschijnen. Dat liet hij weten tegenover de verschillende media na de lancering van de MCL40.

De controverse draait om een maas in de wet rondom de compressieverhouding van de nieuwe motoren. Waar de regels een limiet van 16:1 voorschrijven, zou Mercedes op de baan een verhouding van 18:1 bereiken door het uitzetten van de materialen in de cilinders. Dit zou een voordeel van zo'n vijftien pk opleveren, wat neerkomt op ongeveer één à twee tienden van een seconde of zelfs een kwartseconde. Terwijl Audi, Ferrari en Honda hun ongenoegen hebben geuit bij de FIA, die vandaag bevestigde dat er inderdaad gedoe is rondom de compressieverhouding, blijft Brown kalm. Naar verluidt heeft Red Bull Ford zich bij de eerdergenoemde drie motorfabrikanten aangesloten, nadat zij het niet op tijd voor elkaar gekregen om hetzelfde trucje te ontwikkelen.

Geen twijfel over deelname in Australië

"Ik kan me niet voorstellen dat er geen Mercedes-teams op de grid staan in Australië", begon de Amerikaan. Hij benadrukt dat hij zich niet bezighoudt met de politieke spelletjes die momenteel achter de schermen worden gespeeld door de verschillende motorfabrikanten. "We zijn niet op de hoogte van die gesprekken, dus ik zou vanuit het oogpunt van de krachtbron niet eens weten wat er nodig zou zijn om de reglementen te wijzigen. Maar we zullen met alle Mercedes-teams op de grid staan in Australië."

Motor voldoet volgens McLaren aan alle regels

Volgens Brown is er geen sprake van illegale praktijken bij Mercedes. "De motor is volledig in overeenstemming met de regels ontworpen", stelt hij resoluut. De krachtbron zou dus alle noodzakelijke keuringen van de FIA zonder problemen hebben doorstaan, ondanks de beweringen dat de compressieverhouding tijdens het rijden zou afwijken van de statische meting. "De realiteit is dat de motor volledig legaal is. Hij is voor alle tests geslaagd. En ik denk dat HPP [Mercedes-AMG High Performance Powertrains] goed werk heeft geleverd."

Politiek in de paddock hoort bij de sport

Brown ziet de klachten van de concurrentie dan ook vooral als een poging om Mercedes uit balans te brengen vlak voor de start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. "Ik geloof niet dat er een significant voordeel is, zoals door de concurrentie wordt beweerd, maar het is natuurlijk hun taak om een verhaal te maken van elk waargenomen voordeel", zo legt hij uit. Hij bestempelt de huidige situatie dan ook als de typische politiek die bij de sport hoort en ziet geen reden tot paniek bij de klantenteams.

McLaren heeft geen directe invloed op technische discussies

Hoewel McLaren nauw samenwerkt met de Duitse fabrikant, heeft het team geen directe invloed op de technische discussies tussen de leveranciers en de FIA over de interpretatie van de regels. "We zijn ons ervan bewust, maar het is een Mercedes-onderwerp. Wij bouwen en ontwerpen de krachtbron uiteraard niet zelf." Wel wordt de renstal uit Woking op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. "HPP houdt ons goed op de hoogte, want we zijn natuurlijk erg geïnteresseerd. Maar we zitten niet in de werkgroep voor de krachtbronnen waar die gesprekken plaatsvinden."