LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe MCL40 van de wereldkampioen
Het team van McLaren is de volgende formatie die de nieuwe kleurstellingen van het seizoen aan de buitenwereld zal gaan tonen. Dat gebeurt vanaf 16:00 uur Nederlandse tijd vanaf de online McLaren-kanalen. Hieronder valt de livestream van begin tot eind te volgen.
Na een heerlijk jaar voor het team van Zak Brown wist McLaren zich in een vroegtijdig stadium tot wereldkampioen bij de constructeurs te kronen. Nadat deze titel werd binnengehaald, kon de focus op het rijderskampioenschap. Na een aantal zeperds van jewelste zag McLaren in het slot van 2025 Max Verstappen nog angstig dichtbij komen, maar uiteindelijk kwam de Nederlander twee punten tekort en ging Lando Norris er in Abu Dhabi vandoor met de felbegeerde wereldtitel van het zenuwslopende seizoen.
Onthulling McLaren
Inmiddels zijn door de Formule 1 de resetknoppen ingedrukt en gaan we ons opmaken voor een compleet nieuw tijdperk in de koningsklasse. Het team van McLaren vangt dat tijdperk aan met de McLaren MCL40, de wagen waarvan de livery op maandag om 16:00 uur getoond gaat worden aan de buitenwereld. De online presentatie valt hieronder te volgen.
