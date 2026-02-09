Max Verstappen mag aanstaande woensdag direct weer aan de bak in Bahrein, waar de testfase richting het nieuwe Formule 1-seizoen verdergaat. De Limburger komt namens Red Bull Racing de gehele dag in actie op het Bahrain International Circuit. Red Bull Racing heeft de planning van deze week bekend gemaakt.

"We willen nog veel dingen beter doen", zo liet Verstappen eerder al weten na de eerste oefenritten in Spanje. Het schema voor de eerste testweek in de woestijn is inmiddels door de renstal gepresenteerd. Waar Verstappen de woensdag voor zijn rekening neemt, is het op donderdag de beurt aan zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar om de nodige kilometers te maken. Op de vrijdag zullen beide coureurs de tijd op de baan verdelen om belangrijke stappen te zetten met de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron, die dit jaar zijn debuut maakt in de koningsklasse van de autosport.

Moeizame start in Barcelona

De voorbereiding in Bahrein is extra belangrijk na de moeizame start tijdens de eerste oefendagen in Barcelona eind januari. Daar mocht Hadjar op maandag het spits afbijten, maar de jonge Fransman crashte een dag later aan het einde van de middag in bocht 14. De schade aan de RB22 was aanzienlijk en werd geschat op meer dan 500.000 dollar. Door een gebrek aan reserveonderdelen moest Red Bull de woensdag en donderdag noodgedwongen overslaan, waardoor Verstappen pas op de vrijdagweer kon rijden. De tests in Spanje werden bovendien volledig achter gesloten deuren afgewerkt voor publiek en media.

Beperkte beelden

Voor de fans die de verrichtingen van Verstappen en zijn team willen volgen, is er deze week beperkt beeld beschikbaar. Tussen 11 en 13 februari wordt alleen het laatste uur van elke testdag live uitgezonden, van 16:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd. Hoewel de actie op de baan de hele dag doorgaat, moeten de kijkers het voor de rest doen met de live timing via de officiële kanalen van de Formule 1. De volledige testdagen worden pas volgende week, van 18 tot en met 20 februari, integraal in beeld gebracht. Verstappen rijdt dus op woensdag én een dagdeel op vrijdag. Of dat de ochtend of avond wordt, dat is nog niet bekend.

