Haas-coureurs uiten zorgen over 2026-reglementen: 'Inhalen wordt nóg moeilijker'
Formule 1-coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman maken zich allebei zorgen over hoe lastig het zal worden om in te halen met de nieuwe generatie F1-auto's die vanaf dit jaar hun intrede zal doen. Na de eerste testsessies in Barcelona lijken de coureurs het erover eens te zijn dat de reglementen, die eigenlijk bedoeld waren om het racen te verbeteren, juist nieuwe obstakels opwerpen voor inhaalacties.
Volgens Ocon, die zijn eerste ervaringen deelde na de besloten testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, worden inhaalacties "moeilijker". De Fransman waarschuwt dat het volgen van andere auto's momenteel lastiger aanvoelt dan gehoopt, zo werd hij door Autosport geciteerd. Ocon merkte op dat de auto veel grip aan de voorkant verliest in de vuile lucht van een voorganger, misschien zelfs meer dan bij de vorige generatie auto's. En dat terwijl deze bolides dertig kilo lichter zijn, en smaller en korter zijn.
Ocon over de nieuwe regels
Naast dat hij merkt dat vuile lucht misschien nog een grotere rol speelt, is Ocon ook sceptisch over de effectiviteit van de nieuwe 'Overtake Mode', die het DRS-systeem zal vervangen. Hij heeft er al mee "gespeeld", maar het heeft de situatie nog niet veranderd en moet geoptimaliseerd worden om echt effectief te zijn in gevechten. Bij 'Overtake Mode' krijg je extra vermogen, als je binnen een seconde van je voorganger zit. Ocon lijkt tevens teleurgesteld over de actieve aerodynamica, wat hij "een soort DRS aan de voorkant" noemt. Hij had gehoopt op een systeem waarbij coureurs zelf de vleugelstand per bocht konden aanpassen.
Bearman bevestigt zorgen
Bearman sluit zich aan bij het verhaal van Ocon. "Wat betreft het volgen en inhalen, daar had ik niet echt een sterk gevoel bij, dat was [tijdens de Barcelona-shakedown] natuurlijk ook geen prioriteit. Ik heb wel een paar rondjes tussen andere auto's door kunnen rijden. Ik moet zeggen dat het wat lastiger was om te volgen, gezien het relatief kleine aantal rondjes dat ik heb gereden. De balans was behoorlijk anders dan in vrije lucht, wat iets erger was dan bij de vorige generatie auto's", concludeerde de 20-jarige Brit.
