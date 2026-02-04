close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Isack Hadjar, Red Bull, Barcelona Shakedown, 2026

VIDEO | Crash Hadjar heeft gevolgen voor budgetcap Red Bull: 'Dat ga je wel voelen' | GPFans Raceteam

VIDEO | Crash Hadjar heeft gevolgen voor budgetcap Red Bull: 'Dat ga je wel voelen' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Isack Hadjar, Red Bull, Barcelona Shakedown, 2026

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown die vorige week op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd gehouden.

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Isack Hadjar Circuit de Barcelona-Catalunya Formule 1-testdagen

Net binnen

'Red Bull Ford kampt met motorprobleem', Nieuwe ontdekking bij 'illegale' Mercedes | GPFans Recap
GPFans Recap

'Red Bull Ford kampt met motorprobleem', Nieuwe ontdekking bij 'illegale' Mercedes | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
  • 1
 VIDEO | Crash Hadjar heeft gevolgen voor budgetcap Red Bull: 'Dat ga je wel voelen' | GPFans Raceteam
Shakedown

VIDEO | Crash Hadjar heeft gevolgen voor budgetcap Red Bull: 'Dat ga je wel voelen' | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
'Nieuw probleem duikt op bij Mercedes: bijna anderhalf tiende per ronde verlies'
Williams ervaart hetzelfde probleem

'Nieuw probleem duikt op bij Mercedes: bijna anderhalf tiende per ronde verlies'

  • 2 uur geleden
  • 5
 'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'
F1 in india

'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'

  • 3 uur geleden
Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 44
 Haas-teambaas blikt emotioneel terug op crash Grosjean:
Vlammenzee in Bahrein

Haas-teambaas blikt emotioneel terug op crash Grosjean: "Zijn schoen zat nog in de auto"

  • Vandaag 18:48
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x