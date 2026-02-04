VIDEO | Crash Hadjar heeft gevolgen voor budgetcap Red Bull: 'Dat ga je wel voelen' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown die vorige week op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd gehouden.
Luister hier de volledige podcast.
