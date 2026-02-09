close global

Ferrari, Hamilton, socials

Patrese behandelt kansen Hamilton: 'Nieuwe engineer kan veel verschil maken'

Patrese behandelt kansen Hamilton: 'Nieuwe engineer kan veel verschil maken'

Brian Van Hinthum
Ferrari, Hamilton, socials

Riccardo Patrese heeft zich uitgelaten over de kansen van Lewis Hamilton in het aankomende seizoen. De Italiaan denkt dat de Britse coureur een stuk beter zal zijn nu hij een nieuwe race-engineer heeft. De wissel in Hamilton zijn technische staf zou een wereld van verschil kunnen maken voor zijn gemoedstoestand en prestaties.

Patrese wijst op de frictie die vorig jaar hoorbaar was tussen Hamilton en zijn destijds race-engineer Riccardo Adami. "Lewis Hamilton zal beter zijn nu hij van engineer is veranderd, er was frictie van wat we hoorden in de gesprekken tussen hem en Adami tijdens de races", zo stelt Patrese tegenover BetVictor Online Casino. De rol van de race-engineer is volgens hem cruciaal: "De race-engineer is erg belangrijk om een coureur zelfverzekerder te maken. Dus, als Lewis het gevoel met zijn race-engineer niet prettig vond, zou een nieuwe waarschijnlijk zijn humeur verbeteren en een groot verschil maken."

Strijden om zeges

De analist gelooft sterk in het potentieel van Hamilton om terug te keren naar de top. "Ik denk dat Lewis Hamilton het kan. Hij moet gaan denken dat hij competitief kan zijn om races te winnen. En als hij dat doet, kan hij gaan nadenken over een achtste wereldtitel", stelt Patrese. Hij benadrukt dat Hamilton altijd een snelle coureur is geweest en dat winst zijn zelfvertrouwen zal herstellen. "Als hij terugkomt zoals hij was, en hij heeft altijd bewezen een zeer snelle coureur te zijn, en dan de kans krijgt om races te winnen, dan zal zijn zelfvertrouwen groeien. En als hij zijn zelfvertrouwen stimuleert, wat hij vorig jaar een beetje verloor, dan kan alles gebeuren", aldus de Italiaan.

Cruciale rol

De invloed van een goede race-engineer mag volgens Patrese niet worden onderschat, dus komt hij daarop terug: "Een goede race-engineer kan een hoop verschil maken", zegt hij. Hij haalt een voorbeeld aan uit zijn eigen carrière: "Toen ik bij Williams zat, zelfs als de auto's hetzelfde zijn, het team hetzelfde is, de kansen hetzelfde zijn, kan de race-engineer echt een hoop verschil maken voor de coureur en ook hoe die specifieke auto beter kan presteren", besluit Patrese.

Hoe belangrijk is de rol van een race-engineer voor het succes van een Formule 1-coureur?

11 stemmen

