close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris, FIA-gala, 2024, socials

Prachtig gebaar: Lando Norris bezorgt kinderen op zijn oude basisschool dag van hun leven

Prachtig gebaar: Lando Norris bezorgt kinderen op zijn oude basisschool dag van hun leven

Brian Van Hinthum
Norris, FIA-gala, 2024, socials

Lando Norris kroonde zichzelf het afgelopen jaar natuurlijk tot de wereldkampioen van de Formule 1, een prestatie die toch niet voor iedereen is weggelegd. De Brit is echter niet vergeten waar hij vandaan is gekomen en bezocht zijn oude basisschool om daar de dag van de kleine kinderen anno 2026 fantastisch te maken.

Lange tijd moest het team van McLaren toch gaan vrezen voor de aanstormende Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trok het team van Zak Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. Daarmee wisten de Britse coureur eindelijk zijn langgekoesterde jongensdroom in vervulling te brengen. Norris blijkt niet vergeten waar hij alles begonnen is en op welke plek die jongensdromen ontstaan zijn.'

Prachtige beelden

In deze winterstop bracht de regerend wereldkampioen namelijk een bezoekje aan de basisschool waarop hij opgroeide om daar de nieuwe generatie een dag om niet snel te vergeten te bezorgen. Het leverde prachtige plaatjes op. Norris was aanwezig in de klassen om de jeugd daar een bezoekje te brengen en te vertellen over zijn leven ter inspiratie van de jonge kinderen. Als klap op de vuurpijl wapperde hij - zoals te zien is op de allerlaatste foto - de finishvlag bij een heuse stepjesrace.

Lando Norris visiting his primary school...yes he waved the chequered flag at a scooter race
byu/Maximum-Room-3999 informula1

Gerelateerd

McLaren Lando Norris

Net binnen

Prachtig gebaar: Lando Norris bezorgt kinderen op zijn oude basisschool dag van hun leven
Lando Norris

Prachtig gebaar: Lando Norris bezorgt kinderen op zijn oude basisschool dag van hun leven

  • 36 minuten geleden
Red Bull Ford-krachtbron mogelijk problematisch:
F1 MOTORPROBLEMEN

Red Bull Ford-krachtbron mogelijk problematisch: "Turbo reageert te traag"

  • 1 uur geleden
  • 3
 Patrese verwacht Verstappen als baas van nieuwe regels:
Max Verstappen in 2026

Patrese verwacht Verstappen als baas van nieuwe regels: "Hij is het meest geschikt"

  • 1 uur geleden
Newey over ChatGPT:
Aston Martin

Newey over ChatGPT: "We gebruiken doorgaans niets van het internet"

  • 2 uur geleden
Brundle: 'Wolff vertelt McLaren alleen wat ze moeten weten, zo laat mogelijk'
Mercedes

Brundle: 'Wolff vertelt McLaren alleen wat ze moeten weten, zo laat mogelijk'

  • 3 uur geleden
Verstappen wil een zo normaal mogelijk leven:
Max Verstappen

Verstappen wil een zo normaal mogelijk leven: "Ik moet presteren. Zo niet, dan lig ik eruit"

  • 3 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x