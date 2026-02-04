Lando Norris kroonde zichzelf het afgelopen jaar natuurlijk tot de wereldkampioen van de Formule 1, een prestatie die toch niet voor iedereen is weggelegd. De Brit is echter niet vergeten waar hij vandaan is gekomen en bezocht zijn oude basisschool om daar de dag van de kleine kinderen anno 2026 fantastisch te maken.

Lange tijd moest het team van McLaren toch gaan vrezen voor de aanstormende Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trok het team van Zak Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. Daarmee wisten de Britse coureur eindelijk zijn langgekoesterde jongensdroom in vervulling te brengen. Norris blijkt niet vergeten waar hij alles begonnen is en op welke plek die jongensdromen ontstaan zijn.'

Artikel gaat verder onder video

Prachtige beelden

In deze winterstop bracht de regerend wereldkampioen namelijk een bezoekje aan de basisschool waarop hij opgroeide om daar de nieuwe generatie een dag om niet snel te vergeten te bezorgen. Het leverde prachtige plaatjes op. Norris was aanwezig in de klassen om de jeugd daar een bezoekje te brengen en te vertellen over zijn leven ter inspiratie van de jonge kinderen. Als klap op de vuurpijl wapperde hij - zoals te zien is op de allerlaatste foto - de finishvlag bij een heuse stepjesrace.

Gerelateerd