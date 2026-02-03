Brundle waarschuwt Norris richting 2026: 'Piastri komt terug met wraakgevoelens'
Oscar Piastri zal in 2026 met 'wraakgevoelens' terugkeren op de Formule 1-grid. Dat denkt Martin Brundle na het nipte verlies van de wereldtitel in 2025 aan teamgenoot Lando Norris, Hij gaat volgens hem mentaal sterker terugkomen en is klaar om de hiërarchie binnen McLaren te doorbreken.
Piastri leidde het kampioenschap in 2025 maar liefst 189 dagen en leek lange tijd op weg naar zijn eerste titel. Een vormcrisis in het najaar, met crashes in de sprints van de Verenigde Staten en Brazilië, en een gebrek aan snelheid op de banen met weinig grip, zorgden ervoor dat hij uiteindelijk derde werd, dertien punten achter kampioen Norris. De veelbesproken 'papaya rules' van McLaren, die vaak in het voordeel van Norris leken uit te vallen, droegen bij aan de frustratie van Piastri en zijn fans.
Wraakgevoelens
Brundle benadrukt dat de motivatie van Piastri voor 2026 diep zit. "Ik denk dat hij met wraakgevoelens zal terugkomen", zo stelt Brundle bij Sky Sports. "Het was vorig jaar deels pijnlijk, deels fantastisch voor hem. Hij heeft veel geleerd. Ik denk dat het algemeen bekend is dat hij op circuits met weinig grip niet het beste uit de auto en de banden haalt, dus hij weet dat hij dat moet verbeteren. Maar sommige van zijn overwinningen waren zo dominant, zo indrukwekkend. Ik denk dat hij daar veel van zal opsteken. Ik weet zeker dat het uiteindelijk pijnlijk voor hem was en ik denk dat dat hem tot een goede coureur maakt. We hebben hem geobserveerd. Hij is een ongelooflijk slimme jongen en hij is duidelijk competitief. Hij is een harde werker. Ik denk dat hij terugkomt met een grote stap voorwaarts."
Papaya rules
McLaren heeft eind januari bevestigd dat de 'papaya rules' ook in 2026 van kracht blijven, ondanks de felle kritiek van vorig jaar. Wel is er een 'nieuwe versie' geïntroduceerd waarbij de regels verder zijn aangescherpt om misverstanden op de pitmuur te voorkomen. Het lijkt erop dat de coureurs vanaf de start in Australië volledig vrij mogen racen zonder teamorders. Lando Norris, die als regerend wereldkampioen met nummer één op zijn auto rijdt, gaf eerder aan dat het onzeker is of de auto in 2026 een titelkandidaat zal zijn vanwege de radicale reglementswijzigingen.
