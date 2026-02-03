Het Formule 1-team van Mercedes lijkt haar zaakjes goed op orde te hebben richting het nieuwe seizoen van 2026. Teambaas Toto Wolff oogt dan ook ontspannen, maar hij houdt wel een slag om de arm. De Oostenrijker ziet namelijk ook dat Red Bull Racing, dat dit jaar voor het eerst een eigen power unit heeft ontworpen, potentieel heeft.

Er heerst optimisme en hoop rondom Mercedes. De verwachtingen van de krachtbron zijn torenhoog - en vooralsnog ziet alles er ook daadwerkelijk goed uit. Mercedes kwam goed voor de dag tijdens de eerste testdagen in Barcelona. Maar datzelfde gold ook voor Red Bull Racing, dat met het haar Red Bull Powertrains-motor eveneens hoge ogen gooide. Red Bull oogde met name betrouwbaar, gezien het aantal ronden dat ze achter elkaar konden afwerken. George Russell sprak na afloop van de test in Barcelona al lovend over de renstal van Max Verstappen - en datzelfde doet nu ook Wolff, al deelt hij ook direct een waarschuwing uit.

Wolff vooralsnog onder de indruk van Red Bull-motor in 2026

Red Bull heeft dit jaar - in samenwerking met het Amerikaanse Ford - voor het eerst een volledig in eigen huis geproduceerde power unit in de auto's liggen. Normaliter gaat dit gepaard met technische problemen, uitvalbeurten en kinderziekten, maar van dit alles was op Circuit de Catalunya in Barcelona geen sprake. Wolff is dan ook erg onder de indruk van Red Bull. "Ik denk dat ze het goed hebben gedaan", zo vertelde hij aan een verzameld mediagezelschap. "Hadjar heeft op de eerste dag - volgens mij - 107 ronden gereden. De betrouwbaarheid was er."

Wolff waarschuwt: heeft Verstappen straks ook gewenste snelheid?

Hoewel die betrouwbaarheid essentieel is - en door Wolff ook "een pluspunt" wordt genoemd, is er straks tijdens de kwalificaties en races nog iets dat van cruciaal belang gaat zijn. En hoe Red Bull op dat vlak presteert, is nog volkomen onduidelijk. "Uiteindelijk liegt de stopwatch niet", zo geeft Wolff een indringende waarschuwing af aan Verstappen en co. Betrouwbaarheid is belangrijk, maar de snelheid moet er ook zijn. En vaak is het zo dat wanneer er meer prestaties (lees: snelheid) gevonden moeten worden, de betrouwbaarheid onder druk komt te staan.