Hoewel Lando Norris het 2026-seizoen ingaat als verdedigend wereldkampioen, hoopt George Russell dat hij komend jaar vooral de strijd kan aangaan met Max Verstappen. In gesprek met De Telegraaf legt de Brit uit dat hij hoopt op een titelgevecht met de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen en Russell zijn de afgelopen jaren bepaald geen goede vrienden gebleken. Het duo lag meerdere keren met elkaar overhoop en deelde daarbij de nodige steken onder water uit. Russell begint in 2026 aan zijn vijfde seizoen bij de Zilverpijlen en volgens geruchten uit de paddock zou Mercedes uitstekende papieren hebben voor komend jaar. Ook McLaren wordt veel kans toegedicht, maar Russell hoopt vooral op een duel met Verstappen en Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Russell en Verstappen

“Vechten met Max voor de titel? Ik hoop dat het daarop uitdraait, zeker,” zegt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. “Ik denk dat veel fans rekenen op een strijd tussen Mercedes en McLaren dit jaar, omdat er veel is gesproken over de kracht van de Mercedes-motor. Maar de nieuwe motor van Red Bull oogde in Barcelona heel indrukwekkend.” Volgens Russell moet Red Bull op motorisch vlak misschien nog het nodige leren, maar op chassisgebied weet het Oostenrijkse team doorgaans sterk voor de dag te komen. “We weten dat Red Bull eigenlijk altijd een goede auto heeft gehad, zelfs in de dominante jaren van Mercedes. Het verschil zat toen vooral in het motorvermogen.”

'We weten hoe goed Max is'

Zelfs als de RB22 geen titelwinnende wagen blijkt te zijn, blijft Verstappen volgens Russell een factor om rekening mee te houden. “We weten hoe goed Max is en ik verwacht hem dit jaar zeker in het gevecht. Sterker nog, ik hoop het. Als je een kampioenschap wilt winnen, moet je ervoor vechten en het op de baan verdienen. Makkelijk zal het nooit worden. Maar deze sport moet draaien om een titelstrijd tussen meerdere teams en coureurs. Hopelijk gaan we dat dit jaar ook zien.”

Gerelateerd