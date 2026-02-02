Het prijskaartje van de crash van Isack Hadjar in Barcelona blijkt flink te zijn, zo meldt F1-Insider. De kersverse Red Bull-coureur klapte dinsdag tijdens de testweek in Spanje in de muur, waardoor het twijfelachtig werd of het Oostenrijkse team de test nog kon voortzetten. Nadat de reserveonderdelen donderdag arriveerden, kon Max Verstappen op vrijdag alsnog de gewenste rondjes rijden in de RB22.

Afgelopen week kregen de teams hun eerste kans om met de nieuwe auto’s de baan op te gaan. De besloten privétest, waarbij teams en de FOM pers en fans buiten de deur hielden, verliep niet voor ieder team volgens plan. Zo moest Williams de testweek volledig overslaan en arriveerde Aston Martin pas op donderdag. Desondanks staan er nog twee testmomenten op het programma, beide in Bahrein. De eerste week zal opnieuw achter gesloten deuren plaatsvinden, terwijl de laatste testweek wél toegankelijk is voor fans en media.

Artikel gaat verder onder video

Flinke schadepost

In Barcelona was het Hadjar die op dinsdag net iets te gretig was en de controle over de RB22 verloor. Hoewel F1TV het incident aanvankelijk afdeed als een kleine crash, gaf Laurent Mekies toe vooral opgelucht te zijn dat Hadjar ongedeerd was gebleven. Vervolgens werd het een race tegen de klok om de reserveonderdelen in Barcelona te krijgen, zodat de testweek kon worden vervolgd. Daarnaast moest de RB22 worden hersteld en de kosten daarvan bedragen volgens het Duitse medium naar verluidt zo’n 514.000 dollar.

Reactie Hadjar

“Helaas verloor ik dinsdag de controle over de auto nadat ik in de laatste sector was overgeschakeld van regenbanden naar intermediates. Ik weet dat de gevolgen niet ideaal waren voor het team,” vertelde Hadjar achteraf. Daarnaast wees hij op de verschillen ten opzichte van de auto’s van vorig jaar. “Het is heel anders, met minder downforce, maar wel voorspelbaarder dan de vorige generatie. Ook zijn er aanzienlijk meer instellingen beschikbaar voor de coureur, vooral wat de motor betreft,” aldus Hadjar.

Gerelateerd