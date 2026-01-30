George Russell van Mercedes is verrast door de prestaties van de nieuwe motorleveranciers in de Formule 1. Na de eerste testdagen in Barcelona zag de Brit dat de concurrentie indrukwekkende stappen gezet heeft met hun nieuwe krachtbronnen. "Op het gebied van de krachtbron zijn er indrukwekkende dingen van enkele van onze concurrenten en dat is eerlijk gezegd behoorlijk verrassend", liet hij weten aan het officiële Formule 1-kanaal. "Dus goed gedaan voor hen."

De Formule 1 krijgt dit jaar voor het eerst in twaalf jaar een ingrijpende wijziging in het motorreglement. Dat zorgde voor de intrede van nieuwe fabrikanten als Audi en het team van Red Bull met Ford, terwijl Honda terugkeert met Aston Martin. Hoewel er verwacht werd dat de nieuwkomers het in het begin moeilijk zouden hebben, lijkt dat tot nu toe wel mee te vallen. Audi had weliswaar te kampen met wat betrouwbaarheidsproblemen, maar de Red Bull-Ford krachtbron zag er tot nu toe veelbelovend uit qua prestaties en betrouwbaarheid.

Verrassende prestaties van nieuwkomers

Russell benadrukt dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, gezien de lange kalender. "Het is natuurlijk drie dagen in een seizoen van 24 races, dus je wilt daar niet te veel in lezen", vervolgt Russell. "Maar ik denk dat veel mensen verwachtten dat de nieuwe motorleveranciers het moeilijk zouden krijgen en dergelijke, en zij hebben ook een goede test gehad. Dus dat is goed voor hen, maar voor ons zal de tijd het leren." De Mercedes W17 legde over drie dagen 2.325 kilometer af en functioneerde nagenoeg vlekkeloos, wat leidde tot een vroegtijdig beëindigen van de test door het team op donderdag.

W17 voelt goed

Wat de eigen wagen betreft, is Russell tevreden over de eerste indrukken. "De auto werkt tot nu toe goed", zei hij. "Maar het gaat er niet om hoe goed hij werkt, het gaat erom hoe snel hij over het circuit gaat en daar hebben we op dit moment nog geen indicatie van." Een belangrijk positief punt is het ontbreken van porpoising, een probleem dat de afgelopen jaren veel coureurs parten speelde. "De auto voelt prettig om mee te rijden", merkt Russell op. "Geen grote problemen, geen porpoising – wat vrij goed nieuws is voor ons allemaal, het zal ons een paar jaar aan rugklachten besparen, dus al met al een paar fatsoenlijke dagen. We staan er redelijk goed voor, maar ik weet zeker dat er veel zal veranderen tussen nu en de volgende test in Bahrein en dan zullen mensen zeker upgrades naar de auto brengen, dus het is nog heel, heel erg vroeg."

