FIA bevestigt vertrek van Aston Martin als safety car-leverancier
De FIA zal vanaf 2026 weer exclusief gebruikmaken van Mercedes als leverancier van zowel de safety car als de medical car. In de afgelopen seizoenen werd die rol gedeeld met Aston Martin, maar daar komt vanaf volgend seizoen een einde aan.
Mercedes levert al sinds jaar en dag de safety car in de Formule 1. In 2021 kwam Aston Martin daar als partner bij. De Britse renstal stelde toen de Vantage en de DBX707 beschikbaar, niet alleen als safety car, maar ook als medical car. Vanaf 2026 is die samenwerking beëindigd en keert Mercedes terug als exclusieve partner.
Safety car
De FIA bevestigt dat Bernd Mayländer in het nieuwe seizoen alle 26 races zal rijden in een Mercedes-safety car. Hetzelfde geldt voor de medical car, die eveneens door Mercedes wordt geleverd.
