close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bernd Maylander, Safety Car, Montreal, Generic, 2024

FIA bevestigt vertrek van Aston Martin als safety car-leverancier

FIA bevestigt vertrek van Aston Martin als safety car-leverancier

Remy Ramjiawan
Bernd Maylander, Safety Car, Montreal, Generic, 2024

De FIA zal vanaf 2026 weer exclusief gebruikmaken van Mercedes als leverancier van zowel de safety car als de medical car. In de afgelopen seizoenen werd die rol gedeeld met Aston Martin, maar daar komt vanaf volgend seizoen een einde aan.

Mercedes levert al sinds jaar en dag de safety car in de Formule 1. In 2021 kwam Aston Martin daar als partner bij. De Britse renstal stelde toen de Vantage en de DBX707 beschikbaar, niet alleen als safety car, maar ook als medical car. Vanaf 2026 is die samenwerking beëindigd en keert Mercedes terug als exclusieve partner.

Safety car

De FIA bevestigt dat Bernd Mayländer in het nieuwe seizoen alle 26 races zal rijden in een Mercedes-safety car. Hetzelfde geldt voor de medical car, die eveneens door Mercedes wordt geleverd.

Gerelateerd

Mercedes FIA Aston Martin

Net binnen

Kosterman slaat handen ineen met MP Motorsport voor F1 Academy
Esmee Kosterman

Kosterman slaat handen ineen met MP Motorsport voor F1 Academy

  • 9 minuten geleden
FIA bevestigt vertrek van Aston Martin als safety car-leverancier
Safety Car

FIA bevestigt vertrek van Aston Martin als safety car-leverancier

  • 39 minuten geleden
Deze regel van de FIA kan eventuele dominantie van Mercedes afstoppen
Dominantie

Deze regel van de FIA kan eventuele dominantie van Mercedes afstoppen

  • 1 uur geleden
Hamilton postief over 'goede start' Ferrari onder nieuwe reglementen
Lewis Hamilton

Hamilton postief over 'goede start' Ferrari onder nieuwe reglementen

  • 1 uur geleden
Gasly stapt in als investeerder bij MotoGP-team van Steiner
Pierre Gasly

Gasly stapt in als investeerder bij MotoGP-team van Steiner

  • 2 uur geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Verstappen maakt gemiste baantijd goed
Liveblog Barcelona-shakedown

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Verstappen maakt gemiste baantijd goed

  • 2 uur geleden
  • 11
Meer nieuws

Veel gelezen

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders:
50.000+ views

Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"

  • 13 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt:
50.000+ views

Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt: "Max is belangrijk, maar..."

  • 12 januari
 'Vieze spelletjes' van Russell leveren ook nu nog de nodige reacties op:
40.000+ views

'Vieze spelletjes' van Russell leveren ook nu nog de nodige reacties op: "Oude matennaaier"

  • 11 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x