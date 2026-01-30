close global

Hamilton postief over 'goede start' Ferrari onder nieuwe reglementen

Jan Bolscher
Lewis Hamilton is positief te spreken over de start van Ferrari tijdens de eerste testdagen met de nieuwe SF-26. De Brit, die aan zijn tweede jaar bij de Italiaanse grootmacht begint, is van mening dat de Scuderia een betere basis heeft gelegd dan afgelopen jaar, ondanks de grote technische reglementswijzigingen voor het Formule 1-seizoen.

Hamilton is met name onder de indruk van de betrouwbaarheid van de nieuwe wagen. De coureur legde gisteren - op donderdag - in de ochtendsessie maar liefst 85 ronden af. Teammaat Charles Leclerc nam in de middag de auto over en reed nog eens 89 ronden bij elkaar, waarmee Ferrari in totaal 174 ronden (ruim 800 kilometer) aflegde. Volgens Hamilton is dit te danken aan het harde werk van het fabriekspersoneel in Maranello.

Indrukwekkende kilometrage en betrouwbaarheid

"Wanneer je naar de test komt, wil je altijd veel kilometers maken, en vandaag reed ik 85 ronden in de ochtend, wat geweldig is. Dat is echt te danken aan alle mensen in de fabriek die zo’n geweldige job hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de auto, tot nu toe, echt betrouwbaar is", klinkt het.

De coureur vergelijkt de huidige situatie positief met afgelopen voorgaande seizoenen: "Vorig jaar hadden we een slechtere start van de tests. Dus gezien het feit dat dit een compleet nieuwe set regels is, is het beter dan we in het verleden hebben ervaren. Ik hoop echt dat dit zo doorgaat", vervolgt hij. Een hoge betrouwbaarheid is een belangrijke stap voorwaarts, zeker gezien de complexiteit van de 2026-motor met maar liefst 50 procent elektrisch vermogen, maar ook in vergelijking met de moeizame start die Hamilton in 2025 bij zijn vorige team kende.

Uitdagende omstandigheden en bandenbegrip

De omstandigheden waren echter verre van ideaal tijdens de testdagen in Barcelona. Na een natte eerste dag, kon Hamilton gisteren voor het eerst in het droge rijden. Eerder deze maand legde hij al een shakedown van één of twee ronden op Fiorano af, om de auto te voelen. "Het was fijn om in het droge weer naar buiten te gaan en wat te rijden, want onze eerste dag was natuurlijk in het ellendige natte weer", doelt Hamilton op de eerste testdag.

Ferrari heeft de C1- en C2-banden getest, maar de lage temperaturen maakten het moeilijk. "Het is zo koud dat de banden niet echt goed werken. Maar we hebben ons programma afgewerkt en een beetje inzicht gekregen in waar de auto staat en waar we moeten verbeteren", sluit hij af. De C1- en C2-compounds zijn de hardere banden, en hebben bij koude temperaturen een trage warm-up en een verhoogd risico op graining, wat het lastig maakt om grip te vinden.

