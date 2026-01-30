Brundle ziet mogelijk gevaar voor Formule 1-team Mercedes na testweek Barcelona
Ondanks dat het team van Mercedes een indrukwekkende testweek in Barcelona achter de rug heeft, waarbij George Russell en Andrea Kimi Antonelli samen 502 ronden aflegden en vooralsnog de snelste tijden noteerden, waarschuwt Formule 1-commentator Martin Brundle voor een mogelijk probleem. Het is volgens de Brit nog te vroeg om te juichen, ondanks de veelbelovende snelheid en betrouwbaarheid die de Zilverpijlen lieten zien.
De Duitse grootmacht heeft de afgelopen dagen laten zien dat ze goed voorbereid zijn op de nieuwe reglementen die in 2026 worden geïntroduceerd. Mercedes was naast Racing Bulls het enige team dat alle drie de toegestane filmdagen benutte, wat op een voorsprong in de voorbereidingen wijst. De Zilverpijlen hebben de fundamentele ontwerpfouten van de afgelopen jaren goed weten aan te pakken, en kwamen in 2025 sterk terug met twee overwinningen en een tweede plaats in het constructeurskampioenschap.
Eerdere uitdagingen en herstel
In 2024 maakte Martin Brundle zich echter nog grote zorgen over de correlatieproblemen bij Mercedes, waarbij de data uit de windtunnel niet overeenkwam met de performance op het circuit. "Mercedes krijgt geen grip op deze generatie auto's", klonk het onder andere. De Brit had echter ongelijk. In 2025 wisten de Zilverpijlen de problemen achter zich te laten. Met George Russell als vierde in het rijderskampioenschap en 469 punten voor het team, wist Mercedes twee overwinningen in Canada en Singapore te boeken, en twaalf podiumplaatsen. De W16 werd zo een stabieler platform.
De nieuwe W17 en 2026-motor
Mercedes ziet de reglementswijzigingen van 2026 echter als een uitgelezen kans om de top te heroveren. De Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE, die op 22 januari werd gepresenteerd, is een lichtere, smallere auto, ontworpen volgens het 'nimble car'-concept. De auto heeft tijdens shakedowns in Silverstone en Barcelona al indruk gemaakt met topsnelheden van 347 km/u, sneller dan de snelste auto's van afgelopen jaar. Een opvallende innovatie is de nieuwe krachtbron, die een bijna 50/50-verhouding tussen verbrandings- en elektrisch vermogen nastreeft, ondersteund door een hogere compressieverhouding die, hoewel betwist door de rivalen, door de FIA vooralsnog als legaal is bevestigd en een vermogensvoordeel van wel ongeveer pk kan opleveren.
Brundle's voorbehoud en andere zorgen
Toch blijft Brundle voorzichtig. "Het concept ziet er zeker goed uit, maar het is te vroeg om dat te zeggen", klinkt het. Zijn voornaamste zorg is dat de auto erg gevoelig is voor temperatuurwisselingen: "Misschien een auto die de banden heel goed op temperatuur krijgt onder koude omstandigheden, maar dan snel oververhit raakt op een warme dag". Ook teambaas Toto Wolff tempert de verwachtingen. "De grootste uitdaging is een competitief chassis dat het potentieel van de motor maximaliseert", aldus de Oostenrijker. Daarnaast zijn er personele wijzigingen: John Owen, Director of Car Design, vertrekt in de loop van dit jaar naar een ander team, terwijl Giacomo Tortora zijn rol overneemt en Simone Resta toezicht houdt op de ontwerpgroep.
