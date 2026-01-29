Het team van Red Bull Racing werkt met man en macht aan de reparatie van de RB22, waarmee Isack Hadjar dinsdag hard in de bandenstapels klapte. Het Oostenrijkse team kampte met een gebrek aan reserveonderdelen, maar zou inmiddels weer over de benodigde onderdelen beschikken, zo melden enkele media.

De testweek in Barcelona begon op maandag. Daarbij viel direct op dat Red Bull met de debuterende motor betrouwbaar voor de dag kwam. Dinsdagochtend was het Max Verstappen die de wagen op de staart trapte, en in de middag was het de beurt aan teamgenoot Hadjar. Die schoof echter van de baan, waarbij Laurent Mekies benadrukte dat het vooral belangrijk was dat Hadjar ongedeerd bleef.

'Reserveonderdelen zijn gearriveerd'

Toch is het team nog altijd bezig te herstellen van die klapper, en dat blijkt geen eenvoudige opgave. Teams mogen deze week maximaal drie van de vijf beschikbare testdagen rijden. Red Bull sloeg woensdag en donderdag over, maar is van plan vrijdag weer in actie te komen. De benodigde reserveonderdelen zouden inmiddels zijn gearriveerd, waarna het Oostenrijkse team vrijdagochtend de knoop doorhakt over definitieve deelname aan de laatste testdag in Barcelona.

Craig Slater van Sky Sports F1 meldde eerder vandaag dat reserveonderdelen momenteel bij meerdere teams schaars zijn. “Red Bull hoopt nog steeds morgen de baan op te kunnen gaan. Dat is nadat Isack Hadjar dinsdag de auto had gecrasht en het team daardoor met een tekort aan reserveonderdelen kampte.” Dat probleem speelt overigens niet alleen bij Red Bull Racing: “Dat geldt op dit moment voor alle teams.”

McLaren heeft morgen nog een dag om te rijden in Barcelona. Dat geldt dus ook voor Red Bull, dat de RB22 naar verwachting zal 'oplappen' , zodat Max Verstappen vrijdag nog een volle dag kan rijden. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) January 29, 2026

