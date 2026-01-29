Ferrari heeft volgens het Duitse Blick een nieuwe naam op het verlanglijstje voor 2027: Gabriel Bortoleto. De Audi-coureur die afgelopen jaar een indrukwekkend debuutseizoen kende in de Formule 1, zou de interesse hebben gewerkt van de Italiaanse grootmacht.

De geruchten over de interesse van Ferrari worden gevoed door de sterke prestaties van Gabriel Bortoleto in zijn rookiejaar in de Formule 1 bij Sauber. De Braziliaan wist in 2025 - zijn eerste jaar in de koningsklasse - direct indruk te maken met meerdere puntenfinishes en een goede snelheid, en heeft daarmee volgens het doorgaans goed ingevoerde Duitse Blick een plekje op de 'wishlist' van de Italianen weten te bemachtigen.

Indrukwekkend debuutjaar voor Sauber

Bortoleto verzamelde in zijn debuutseizoen voor Stake F1 Team Kick Sauber in totaal 19 punten, een knappe prestatie gezien de competiviteit van de auto. Daarmee eindigde hij op de 19e plaats in het wereldkampioenschap. Zijn beste resultaat was een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije, waar hij vanaf de zevende plaats mocht vertrekken.

Naast zijn race in Hongarije wist Bortoleto ook punten te scoren in Oostenrijk (8e), Monza (8e), België (9e) en Mexico (10e). Wat vooral opviel, was zijn vermogen om ervaren teammaat Nico Hülkenberg regelmatig te verslaan in de kwalificatie. Dit lukte hem maar liefst in 13 van de 18 races. Deze prestaties hebben het fabrieksteam van Audi overtuigd om hem te behouden voor het seizoen van 2026, nadat de transitie vanuit Sauber was gecompleteerd.

Ferrari's blik op de toekomst

Alle pijlen vanuit Maranello lijken gericht op een mogelijke zet voor volgend jaar, 2027. Ferrari focust zich momenteel op de integratie van Lewis Hamilton voor dit seizoen, die samen met Charles Leclerc het rijdersduo vormt. Hamilton rijdt minimaal tot eind 2026 voor Ferrari, terwijl Leclerc vastligt tot eind 2027. Zijn contract bevat echter prestatieclausules die na dit seizoen geactiveerd kunnen worden.

Volgens de ervaren Zwitserse journalist Roger Benoit van Blick staat Bortoleto hoog op de verlanglijst van Ferrari voor 2027. In de paddock wordt de Braziliaan gezien als de "logische opvolger", mocht Hamilton na dit jaar besluiten te stoppen.

