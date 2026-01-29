Mercedes nadert indrukwekkende mijlpaal tijdens testweek Barcelona
Mercedes nadert indrukwekkende mijlpaal tijdens testweek Barcelona
Het Formule 1-team van Mercedes blijft doortrappen in Barcelona. De Duitse grootmacht lijkt qua betrouwbaarheid de boel goed voor elkaar te hebben en nadert een indrukwekkende mijlpaal.
De vierde testdag op het circuit in Barcelona wordt vandaag (donderdag) afgewerkt. Van de in totaal vijf beschikbare dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Red Bull Racing verscheen op maandag en dinsdag op het asfalt, maar heeft op woensdag en donderdag verstek laten gaan, vanwege de crash van Isack Hadjar op dinsdag. De Oostenrijkse formatie had niet alle benodigde onderdelen op voorraad op het circuit en moet zodoende het een en ander vanuit Milton Keynes over laten komen. Met in totaal 185 ronden tussen Max Verstappen en Hadjar heeft Red Bull Racing al een goed aantal kilometers afgelegd. Samen met zusterteam Racing Bulls heeft de nieuwe Red Bull-motor inmiddels 392 ronden afgewerkt.
Mercedes doet goede zaken
Vandaag zijn er tot dusver vier teams in actie gekomen: Mercedes, McLaren, Ferrari, Racing Bulls en Cadillac. Aston Martin zou vandaag voor het eerst haar opwachting maken, maar de Britse formatie heeft zich tot op heden niet laten zien. Een team dat het goed voor elkaar lijkt te hebben, is Mercedes. Op het moment van schrijven zijn De Zilverpijlen nog een kleine 70 ronden verwijderd van de mijlpaal van 500 ronden. Het is de derde en laatste dag voor Mercedes, dus het is nog even afwachten of dit bereikt gaat worden. Maar qua betrouwbaarheid lijkt het in ieder geval goed te zitten daar.
De stand van zaken na de ochtendsessie van donderdag
1. Antonelli: 1:17.081 - 90 ronden
2. Piastri: 1:18.419 - 48 ronden
3. Hamilton: 1:18.654 - 87 ronden
4. Lawson: 1:18.840 - 64 ronden
5. Pérez: 1:21.349 - 38 ronden
Datzelfde kan niet gezegd worden over Audi. Daar waren zowel op maandag als woensdag problemen en staat de teller na twee dagen op slechts 95 ronden. Bekijk hieronder de stand van zaken qua gebruikte testdagen en verreden kilometers. Let op: dit overzicht is van woensdagavond en wordt op donderdagmiddag na het vallen van de vlag weer bijgewerkt.
Overzicht testweek Barcelona
Ieder Formule 1-team mag op slechts drie van de vijf dagen in actie komen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
|Team
|Maandag
|Dinsdag
|Woensdag
|Donderdag
|Vrijdag
|McLaren
|✖
|✖
|✔
|✔
|✔
|Mercedes
|✔
|✖
|✔
|?
|?
|Red Bull
|✔
|✔
|✖
|?
|?
|Ferrari
|✖
|✔
|✖
|✔
|✔
|Williams
|✖
|✖
|✖
|✖
|✖
|Racing Bulls
|✔
|✖
|✔
|?
|?
|Aston Martin
|✖
|✖
|✖
|?
|?
|Haas
|✔
|✖
|✔
|?
|?
|Audi
|✔
|✖
|✔
|?
|?
|Alpine
|✔
|✖
|✔
|?
|?
|Cadillac
|✔
|✖
|✖
|✔
|✔
Overzicht teams
Na de eerste drie dagen heeft Mercedes de grootste afstand afgelegd. Het aantal ronden kan hier en daar een beetje afwijken, omdat in- en out-laps soms wel en soms niet worden meegerekend.
|Team
|Totale ronden
|Totale kilometers
|Mercedes
|332
|1546
|Racing Bulls
|207
|964
|Haas
|196
|913
|Red Bull
|185
|862
|Alpine
|183
|852
|Ferrari
|121
|563
|Audi
|95
|442
|McLaren
|74
|335
|Cadillac
|44
|205
|Aston Martin
|0
|0
|Williams
|0
|0
Overzicht motorleveranciers
Mercedes staat na de eerste drie dagen niet alleen als team bovenaan, maar ook als motorleverancier.
|Motorleverancier
|Totale ronden
|Totale kilometers
|Mercedes
|589
|2743
|Red Bull Ford
|392
|1826
|Ferrari
|361
|1681
|Audi
|95
|442
|Honda
|0
|0
