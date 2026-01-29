Max Verstappen heeft de Formule 1-wintertest in Barcelona op een onverwachte manier onderbroken. De Nederlander vloog gisteren naar huis, maar niet om even bij te komen. Verstappen nam deel aan een livestream van zijn simraceteam Team Redline, omdat de schade aan de Red Bull RB22 van de Oostenrijkse formatie zo groot was na de crash van teammaat Isack Hadjar.

Red Bull Racing heeft hierdoor noodgedwongen de testdagen van gisteren en vandaag op het Circuit de Barcelona-Catalunya over moeten slaan. De focus ligt volledig op het fixen van de beschadigde F1-wagen, en niet alle reserveonderdelen liggen direct op voorraad. Dit gaf Verstappen de mogelijkheid om terug te keren naar zijn virtuele passie, voordat hij later deze week weer terugvliegt voor zijn laatste testdag.

Verstappen keert terug naar huis voor virtuele actie

Gisteravond verscheen de viervoudig wereldkampioen vanuit zijn eigen huis in de livestream van Team Redline. Daar speelde hij samen met simracers Jarno Opmeer, Bono Huis en presentator Luke Crane een aantal potjes FC 26. Het was een ontspannen sessie, maar Verstappen deed ook in zijn moedertaal een uitspraak die veel aandacht trok. Op X werd hij bedankt voor het delen van "woorden die je niet leert op Duolingo." Bekijk de hilarische beelden hieronder.

dutch words duolingo could never teach you part 33: “shitzooi”.



thanks max 👍 pic.twitter.com/YbybDl6GDQ — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 28, 2026

Red Bull kampt met schade en onderdelenproblemen

De reden voor de onverwachte vrije tijd van Verstappen, is de crash van Isack Hadjar op dinsdag. De RB22 liep aanzienlijke schade op aan de achtervleugel en de ophanging, toen Hadjar in de laatste bocht de controle over zijn auto verloor en achterwaarts in de TecPro-barrières schoof. Dit gebeurde onder verraderlijke natte omstandigheden, en kort nadat hij was overgestapt op intermediate-banden. Omdat Red Bull nog maar een beperkt aantal reserveonderdelen heeft liggen voor het gloednieuwe 2026-chassis, heeft de Oostenrijkse formatie besloten om de testdagen van woensdag en donderdag over te slaan, om de auto helemaal te kunnen fixen. Het team heeft nog één testdag tegoed van de in totaal drie toegestane dagen. Deze zal Verstappen waarschijnlijk op vrijdag in gaan zetten.

