Verstappen vliegt terug naar Monaco vanaf Barcelona, verschijnt vloekend in livestream
Verstappen vliegt terug naar Monaco vanaf Barcelona, verschijnt vloekend in livestream
Max Verstappen heeft de Formule 1-wintertest in Barcelona op een onverwachte manier onderbroken. De Nederlander vloog gisteren naar huis, maar niet om even bij te komen. Verstappen nam deel aan een livestream van zijn simraceteam Team Redline, omdat de schade aan de Red Bull RB22 van de Oostenrijkse formatie zo groot was na de crash van teammaat Isack Hadjar.
Red Bull Racing heeft hierdoor noodgedwongen de testdagen van gisteren en vandaag op het Circuit de Barcelona-Catalunya over moeten slaan. De focus ligt volledig op het fixen van de beschadigde F1-wagen, en niet alle reserveonderdelen liggen direct op voorraad. Dit gaf Verstappen de mogelijkheid om terug te keren naar zijn virtuele passie, voordat hij later deze week weer terugvliegt voor zijn laatste testdag.
Verstappen keert terug naar huis voor virtuele actie
Gisteravond verscheen de viervoudig wereldkampioen vanuit zijn eigen huis in de livestream van Team Redline. Daar speelde hij samen met simracers Jarno Opmeer, Bono Huis en presentator Luke Crane een aantal potjes FC 26. Het was een ontspannen sessie, maar Verstappen deed ook in zijn moedertaal een uitspraak die veel aandacht trok. Op X werd hij bedankt voor het delen van "woorden die je niet leert op Duolingo." Bekijk de hilarische beelden hieronder.
Red Bull kampt met schade en onderdelenproblemen
De reden voor de onverwachte vrije tijd van Verstappen, is de crash van Isack Hadjar op dinsdag. De RB22 liep aanzienlijke schade op aan de achtervleugel en de ophanging, toen Hadjar in de laatste bocht de controle over zijn auto verloor en achterwaarts in de TecPro-barrières schoof. Dit gebeurde onder verraderlijke natte omstandigheden, en kort nadat hij was overgestapt op intermediate-banden. Omdat Red Bull nog maar een beperkt aantal reserveonderdelen heeft liggen voor het gloednieuwe 2026-chassis, heeft de Oostenrijkse formatie besloten om de testdagen van woensdag en donderdag over te slaan, om de auto helemaal te kunnen fixen. Het team heeft nog één testdag tegoed van de in totaal drie toegestane dagen. Deze zal Verstappen waarschijnlijk op vrijdag in gaan zetten.
Gerelateerd
Net binnen
Mercedes nadert indrukwekkende mijlpaal tijdens testweek Barcelona
- 22 minuten geleden
Scarborough ziet in RB22 nog altijd invloed van Newey: 'Zeer interessante auto'
- 55 minuten geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Russell opent middag als snelste, nog geen actie bij Aston Martin
- 1 uur geleden
- 9
Shovlin over W17: "Kilometers liggen iets boven verwachting"
- 1 uur geleden
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 2 uur geleden
- 2
Dit hebben Max Verstappen en F1-collega's verdiend tijdens het seizoen van 2025
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari