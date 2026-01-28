close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton during SF-26 shakedown at Fiorano

VIDEO | Ferrari maakt bizarre keuze tijdens F1-test: 'Echt heel dom' | GPFans Raceteam

VIDEO | Ferrari maakt bizarre keuze tijdens F1-test: 'Echt heel dom' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-journalist en paddockverslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de afgelopen winterstop en de shakedown die op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt gehouden.

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd

Formule 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Formule 1-testdagen Fiorano

Net binnen

Red Bull reageert op verhalen 'illegale' motor, Verstappen-bom in F1 staat op barsten | GPFans Recap
GPFans Recap

Red Bull reageert op verhalen 'illegale' motor, Verstappen-bom in F1 staat op barsten | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
McLaren verklaart late start aan F1-shakedown, Norris reageert:
Eerste kilometers MCL40

McLaren verklaart late start aan F1-shakedown, Norris reageert: "Dit is ons doel"

  • 2 uur geleden
VIDEO | Ferrari maakt bizarre keuze tijdens F1-test: 'Echt heel dom' | GPFans Raceteam
Shakedown

VIDEO | Ferrari maakt bizarre keuze tijdens F1-test: 'Echt heel dom' | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Aston Martin zojuist gearriveerd in 54 jaar oude Antonov
Liveblog Barcelona-shakedown

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Aston Martin zojuist gearriveerd in 54 jaar oude Antonov

  • 3 uur geleden
  • 6
 'Grote problemen' Williams gebeurde bij Alpine in 2024 onder dezelfde technisch directeur
Soortgelijke problemen

'Grote problemen' Williams gebeurde bij Alpine in 2024 onder dezelfde technisch directeur

  • 3 uur geleden
Kilometervreter Mercedes snelste op derde testdag, Norris en McLaren voor het eerst in actie
Samenvatting dag 3 Barcelona

Kilometervreter Mercedes snelste op derde testdag, Norris en McLaren voor het eerst in actie

  • Vandaag 18:29
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders:
50.000+ views

Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"

  • 13 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x