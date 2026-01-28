VIDEO | Ferrari maakt bizarre keuze tijdens F1-test: 'Echt heel dom' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-journalist en paddockverslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de afgelopen winterstop en de shakedown die op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt gehouden.
Luister hier de volledige podcast.
