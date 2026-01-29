We zitten middenin de eerste wintertest, de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De eerste crash van het seizoen 2026 is dan ook al een feit. Isack Hadjar vloog met zijn RB22-bolide de muur in. Balen voor Red Bull Racing, maar het demonstreerde wel mooi een nieuwe veiligheidsmaatregel van de FIA.

De wintertest in Spanje duurt vijf dagen, maar ieder Formule 1-team mag op slechts drie dagen in actie komen. Red Bull Racing heeft er al twee achter de rug. Hadjar legde 107 ronden af op maandag en zette de snelste tijd neer met een 1:18.159. Max Verstappen kroop op dinsdag voor het eerst achter het stuur en nam de ochtendsessie op zich. Hij reed een 1:19.578, voordat de regen arriveerde. De viervoudig wereldkampioen voltooide niet meer dan 27 ronden. Hadjar nam de RB22 over voor de middagsessie, maar crashte in de slotfase in de laatste bocht van de baan in Montmeló.

Artikel 14.3.3

Op beeld is hier te zien wat er gebeurde. Hadjar verloor de achterkant bij het insturen van bocht 14 en ging stuiterend door de grindbak de muur in. De achtervleugel en achterwielophanging waren beschadigd en Red Bull kan niet garanderen dat Verstappen, die nog een volledige testdag tegoed heeft, nog in actie kan komen.

De crash zelf is niet heel goed te zien, maar dat zijn wel de knipperlichten op de Red Bull. Dat is een nieuwe veiligheidsmaatregel die door de FIA is geïntroduceerd. Het valt onder Artikel 14.3.3 van het technisch reglement.

Doel van de knipperlichten

"Een klein detail is dat we verlichting aan de zijkant van de auto hebben toegevoegd", vertelde Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA. "Dat is bedoeld om bepaalde situaties in natte omstandigheden met slecht zicht te voorkomen. Als een auto spint en zijwaarts op de baan terechtkomt, helpen deze lichten de andere deelnemers om de spinnende auto te zien en daardoor hopelijk een botsing te voorkomen. Het is wederom een ​​teken dat veiligheid altijd een prioriteit is voor de FIA." De knipperlichten worden dus geactiveerd bij regen en incidenten.

