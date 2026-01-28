Red Bull Racing staat voor een onzekere periode na de crash van Isack Hadjar tijdens de tweede F1-testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Teambaas Laurent Mekies heeft laten weten dat het team "zijn uiterste best zal doen" om de beschadigde RB22 te repareren, maar kon niet garanderen wanneer de wagen weer de baan op kan. Er wordt niet uitgesloten dat Max Verstappen niet meer in actie zal kunnen komen.

Hadjar nam de gehele eerste testdag van de Barcelona-shakedown op zich. Hij legde 107 ronde af en klokte de beste tijd van iedereen met een 1:18.159. Op de tweede dag kroop Verstappen voor het eerst achter het stuur in de ochtendsessie. Hij veroorzaakte een rode vlag met een momentje in bocht 5, maar zou wel sneller zijn dan de Ferrari van Charles Leclerc, de enige andere auto die op dinsdag reed. Halverwege de ochtend begon de regen te vallen en Hadjar nam de RB22 over voor de middagsessie. In de slotfase crashte de jonge Fransman in bocht 14, één van de snelste bochten op de baan in Montmeló.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull-teambaas kan niet garanderen dat Verstappen deze week nog gaat rijden

Mekies heeft laten weten dat het team "zijn best gaat doen om de auto te repareren en dan zien we wel wat er verder gebeurt", zo werd hij door The Race geciteerd. "Ik kan niet wachten tot de volgende mogelijkheid om de auto naar buiten te sturen, maar dit is iets wat we nu moeten proberen te analyseren en hopelijk hebben we later wat antwoorden. De prioriteit is dat we de schade moeten bepalen, en daarna kijken we of we nog de mogelijkheid hebben om ergens in de komende dagen nog in actie te komen."

© Red Bull Content Pool

Geluk bij een ongeluk

Waarom precies Red Bull mogelijk niet verder in actie zou kunnen komen, is niet bekend. Het is namelijk niet zo dat Hadjar de auto compleet heeft afgeschreven bij de crash, maar de achtervleugel en achterwielophanging zijn wel flink beschadigd. Het kan zijn dat Red Bull niet genoeg reserveonderdelen heeft meegenomen of überhaupt niet genoeg nog heeft ontwikkeld. Het geluk bij het ongeluk is dat deze wintertest vijf dagen duurt, maar dat ieder F1-team slechts drie dagen in actie mag komen. Red Bull heeft er al twee gebruikt en dus heeft het de flexibiliteit om de derde dag op woensdag, donderdag of vrijdag te doen. Als het Red Bull lukt om de RB22 te repareren, dan zal Verstappen één volledige dag doen, aangezien Hadjar er al anderhalve dag op heeft zitten.