Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Red Bull Racing niet in actie in Barcelona na crash Hadjar

Vincent Bruins

Red Bull Racing komt vandaag niet in actie tijdens de derde testdag in Barcelona. Dat heeft de renstal van Max Verstappen en Isack Hadjar aan GPFans bevestigd.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

