Vanuit de paddock in Barcelona klinken geluiden dat het Formule 1-team van Ferrari tot nu toe grote indruk zou maken op de rivaliserende teams en wordt gezien als kanshebber voor het wereldkampioenschap.

De testweek die deze week in Barcelona wordt verreden, is in feite niet meer dan een veredelde shakedown. De elf Formule 1-teams krijgen - zonder de aanwezigheid van publiek en media - de kans om achter gesloten deuren de nieuwe wagens voor het eerst op de baan uit te proberen. Doordat er vrijwel niets naar buiten wordt gebracht over deze 'geheime' testdagen, lopen de renstallen niet het risico om negatief in beeld te komen, mocht nog niet alles naar behoren werken. Dat nog niet alle teams klaar zijn voor het eerste raceweekend van het seizoen, moge echter wel duidelijk zijn. Zo moet Williams vanwege problemen met het chassis de volgende week verstek laten gaan, terwijl Aston Martin ook nog niet in actie is gekomen. McLaren heeft op woensdag voor het eerst het asfalt betreden.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull oogt betrouwbaar

Alhoewel er qua performance van de auto's werkelijk nog niets zinnigs gezegd kan worden, maken een aantal teams wel indruk met de betrouwbaarheid van het materiaal. Zo heeft Red Bull Racing op maandag probleemloos 107 ronden verreden, ondanks dat er voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij wordt gereden. Alleen Haas (154 ronden met een Ferrari-krachtbron) en Mercedes (151 ronden) waren productiever. Op dinsdag werd er vanwege de natte omstandigheden weinig gereden. Alleen Red Bull Racing (78 ronden) en Ferrari (121 ronden) maakten gebruik van de tweede testdag. Red Bull Racing laat op woensdag verstek gaan, na de crash van Isack Hadjar op dinsdag. Daar wordt de tijd genomen om de RB22 te onderzoeken en te repareren.

Ferrari maakt indruk op de concurrentie

Het team van Ferrari kwam op dinsdag voor het eerst in actie. De Italiaanse grootmacht kwam negatief in de media toen de SF-26 stilviel tijdens een korte shakedown na de presentatie van de auto. Op X verschenen video's waarin te zien was hoe Lewis Hamilton door monteurs vanaf het rechte stuk de pits in werd gerold. Volgens Italiaanse media was dit een bewuste keuze van het team om kilometers te besparen, al wordt dit niet door iedereen voor waarheid aangenomen. Hamilton liet na afloop van de dinsdag weten dat het team een "solide" start heeft gemaakt, maar dat er nog "heel, heel, heel veel werk" te verrichten was. Desalniettemin lijkt Ferrari indruk te maken op de concurrentie.

(edited)

Kanshebber voor het wereldkampioenschap?

Vanuit de paddock in Barcelona klinken geruchten dat de betrouwbaarheid van de Ferrari-krachtbron in positieve zin onderwerp van gesprek is. Daarnaast zou deze variant van de auto, die voor het eerste raceweekend nog aangepast zal worden, aerodynamisch al erg sterk zijn. Men spreekt er dan ook over dat Ferrari weleens een auto geproduceerd zou kunnen hebben die mee kan doen om de wereldtitel. Nogmaals, op dit moment kan er nog weinig zinnigs gezegd worden.

Related image

Problemen bij Audi lijken serieus

Waar het minder lekker lijkt te gaan, is bij het team van Audi. De Duitse grootmacht viel op maandag stil en reed uiteindelijk slechts 27 ronden. Op dinsdag kwam het team niet in actie, en op woensdagochtend ging het weer mis. De wagen viel vroeg in de sessie opnieuw stil en is op het moment van schrijven sindsdien nog niet weer in actie gekomen. De teller staat daar vandaag op pas vijf ronden.

Gerelateerd