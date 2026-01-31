Verstappen over rol als underdog: "Nee, dat vind ik niet leuk"
Max Verstappen heeft zich uitgesproken over zijn ervaring als 'underdog' in het Formule 1-seizoen van 2025. Hij geeft aan dat hij die rol absoluut niet zijn favoriete rol vindt. Hoewel hij de fans in die rol meer zag waarderen, blijft het dominante seizoen van 2023 voor hem toch het meest dierbaar. Dat vertelt de Nederlander in een recent interview.
Verstappen verloor na een periode van ongekende dominantie in 2025 zijn wereldtitel aan Lando Norris en dat gebeurde met slechts twee punten verschil. Het verschuiven naar de rol naar 'jager' zorgde er volgens Verstappen voor dat de fans hem anders gingen zien. "Ik merkte dat het publiek mij meer ging waarderen in die rol, omdat ik mijn echte ik kon laten zien, ongeacht de uitkomst van de races", zo stelt hij vast bij The Fast And The Curious .
Boegeroep
Wanneer hem vervolgens direct gevraagd wordt of hij het leuk vond om de underdog te zijn, is zijn antwoord resoluut: "Nee, nee. Ik begrijp wel dat wanneer je de underdog bent, dat waarschijnlijk wat natuurlijker gebeurt", vervolgt hij. "Het is wel fijn om mensen te hebben die je aanmoedigen, in plaats van boe roepen of wat dan ook", zo lacht hij. In het verleden is het allemaal natuurlijk wel eens wat anders geweest, toen Verstappen de sport domineerde en het publiek dat beu was.
2023 blijft favoriet
Ondanks de hernieuwde fanliefde en de uitdaging van het jagen op de titel in 2025, blijft 2023 zijn favoriete seizoen. "Het was plezierig, de tweede helft was plezieriger dan de eerste helft, maar voor mij is 2023 nog steeds mijn favoriete seizoen", zo besluit Verstappen. Hij benadrukt dat dominantie voor hem nooit saai was, omdat hij zichzelf altijd bleef uitdagen.
