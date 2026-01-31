Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de rust en het geluk gevonden na zijn actieve loopbaan. Nadat hij na de Grand Prix van Singapore in 2024 aan de kant gezet werd bij Racing Bulls, geeft aan dat het even wennen was aan een ander levenstempo, maar dat hij nu de juiste balans gevonden heeft.

Ricciardo heeft meermalen bevestigd dat hij de Formule 1 achter zich gelaten heeft en zelfs zijn eigen racenummer 3 overgedragen heeft aan Max Verstappen voor het seizoen van 2026. Hoewel er lange tijd geruchten over een terugkeer in de lucht hingen, heeft de Australiër inmiddels toch echt schoon schip gemaakt en richt hij zich op een leven buiten de drukte van de sport. Zijn nieuwe rol als wereldwijde ambassadeur voor Ford Racing helpt hem echter wel om verbonden te blijven met de wereld waar hij zo van houdt.

Tempo en geluk

De overstap van een overvolle kalender naar een leven met veel minder verplichtingen, was even wennen, maar inmiddels heeft Ricciardo zijn draai gevonden, zo vertelt hij tegenover GQ Sports. "Het duurde even voordat ik gewend was aan mijn pensioen, maar nu vind ik - laten we zeggen - mijn tempo en mijn geluk", legt hij uit. "Met Ford en mijn ambassadeurschap voor hen, is het een manier om toch in de racerij en in de autosport te blijven, maar dan zonder de druk die ik mezelf jarenlang oplegde. Dat is een fijne balans waar ik erg blij mee ben."

Verbonden met de sport

Sinds zijn afscheid van de Formule 1-paddock heeft Ricciardo veel tijd voor zichzelf genomen. "Het leven is veel veranderd, maar het is goed geweest", voegt hij toe. "Ik heb veel tijd voor mezelf gehad, tijd om een baard te laten groeien, dingen gedaan waar ik niet echt de kans voor kreeg toen ik zoveel racete en reisde, en dat is veel tijd met familie en vrienden." Ook geniet hij van het maken van veel kilometers in zijn Ford Raptor. Ondanks zijn pensioen is Ricciardo nog altijd verbonden met de Formule 1. Zijn rol als ambassadeur bij Ford Racing houdt hem niet alleen in contact met de sport, maar maakt hem ook een belangrijk gezicht voor de terugkeer van Ford als technische partner van Red Bull in 2026.

