Met een groot aantal aflopende contracten kan het silly season dit jaar in de Formule 1 zomaar eens chaos worden. In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastian Kissing en verslaggever Jan Bolscher de situatie. Bolscher verwacht dat Max Verstappen de sleutel tot de transfermarkt in handen zal hebben.

De Formule 1 biedt als werkveld vrijwel nooit garantie voor de toekomst. Contracten zijn leuk, maar zijn zeker niet heilig. Aan het eind van dit jaar lopen de contracten van opvallend veel coureurs af. Op papier hebben maar liefst zeventien rijders nog geen werkgever voor 2027, al zijn van een deel daarvan de precieze details, opties en contractduur niet volledig bekend. Hoe dan ook, de rijdersmarkt belooft interessant te worden in 2026. In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam stipt GPFans-presentator Sebastiaan Kissing deze situatie aan, waarna F1-journalist en paddockverslaggever Jan Bolscher aangeeft te verwachten dat Max Verstappen de sleutel in handen zal hebben.

Verstappen heeft de sleutel in handen op de transfermarkt

"Vorig jaar waren er veel geruchten, maar die gesprekken met Mercedes zijn echt gevoerd. Dat was geen gerucht", trapt Bolscher af. "Ze spraken echt over een overstap, maar uiteindelijk besloot Verstappen om in ieder geval in 2026 bij Red Bull te blijven. Wij denken omdat hij dan even de kat uit de boom kan kijken. Waar staat Red Bull, waar staat Mercedes, waar staat Ferrari? Ik denk dat hij daarom heeft besloten dit jaar bij Red Bull te blijven. Maar ik verwacht ook dat Mercedes, Ferrari en Aston Martin, die allemaal geen twee coureurs op papier hebben staan voor 2027, afwachten wat Verstappen doet. Wil hij weg, of heeft Red Bull het goed voor elkaar? Als ze niet zeker weten wat Verstappen gaat doen, denk ik dat ze afwachtend zijn met het uitdelen van contracten. En zodra bekend wordt wat Verstappen gaat doen, dan ontploft de hele zooi ineens. Dan gaat iedereen achter handtekeningen aan en krijgen we een silly season on steroids. "

Mogelijkheden zat

Kissing vraagt zich af wat Verstappen gaat doen als hij besluit dat hij weg wil bij Red Bull Racing. Bolscher: "Hij wil graag blijven, dus als Red Bull enigszins competitief is, zal hij blijven. Max is een hele loyale jongen en zal echt niet zomaar weggaan. Mocht het nu echt drama zijn bij Red Bull, dan heeft hij de teams voor het uitkiezen. Ik weet zeker dat hij dan naar Mercedes, Ferrari of Aston Martin kan. En misschien ook wel naar McLaren, waar Piastri niet eeuwig tweede viool zal willen spelen."

Performancegericht

Kissing voegt toe: "Bij Aston Martin zit in ieder geval het geld. Als die Honda-motor wat is, zou dat een leuk team voor hem zijn. In ieder geval als je wil doorontwikkelen en wil kijken wat er mogelijk kan zijn in de Formule 1." Bolscher: "Ja, maar als Mercedes weer met zo'n raket komt, gaat hij naar Mercedes. Dat geldt voor Ferrari ook. Als zij bij uitstek het beste team zijn, gaat hij naar Ferrari. Dat is in ieder geval wat ik denk."

Verstappen vertrekt niet voor een zak geld

Kissing vertelt dat een overstap naar Mercedes voor hem een beetje voelt alsof Verstappen naar 'de vijand' zou gaan: "Dat klinkt misschien een beetje stom, maar zo voelt het. Dat voelt minder zo bij Ferrari of Aston Martin." Bolscher verwacht dat het puur prestatiegericht zal zijn: "Klopt, en Max is een heel loyaal persoon. Dat zegt iedereen die hem persoonlijk kent. Hij zou nooit voor een zak geld bij Red Bull weggaan. Maar hij gaat ook niet op het middenveld rijden. Dus hij zal alleen bij Red Bull weggaan als hij niet de mogelijkheid ziet om binnen twee jaar weer om overwinningen te vechten."

Beluister of bekijk de volledige aflevering van GPFans Raceteam hieronder.

