Waar sommige F1-teams überhaupt nog niet in actie zijn gekomen tijdens de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, heeft Red Bull Racing al twee van de toegestane drie dagen erop zitten. Tot dusver komen er positieve geluiden bij het team van Isack Hadjar en Max Verstappen vandaan. Ze zouden ook al een boel geleerd hebben, want een upgradepakket voor Australië zit in de pijplijn.

Al zeggen rondetijden natuurlijk vrij weinig tijdens de Barcelona-shakedown, Red Bull is op de maandag en de dinsdag het snelst geweest. Hadjar nam de gehele eerste dag op zich en die werd onder droge omstandigheden verreden. De jonge Fransman zou 107 ronden voltooid hebben op de baan in Montmeló met een beste tijd van 1:18.159. Verstappen nam de ochtendsessie van de tweede dag op zich. Hij zou een rode vlag hebben veroorzaakt door een momentje in de grindbak van bocht 5 en met 27 ronden achter zijn naam legde hij ook niet heel veel kilometers af. Hadjar nam de RB22 over voor de middagsessie en was het snelst in de regen, maar crashte in de slotfase in bocht 14.

Positieve geluiden over Red Bull vanuit Barcelona-shakedown

Ondanks dat het geen probleemloze twee testdagen zijn geweest, is in ieder geval Hadjar wel positief. Volgens De Telegraaf had Verstappen de nodige feedback voor de engineers van Red Bull, maar de eigen power unit die in samenwerking met Ford is ontwikkeld, houdt het tot nog toe goed uit. Dat is ook Russell opgevallen, die zei: "De Red Bull-krachtbron heeft veel ronden afgelegd, wat, gezien het feit dat het hun eerste zelfgebouwde motor is, betekent dat ze duidelijk goed werk hebben geleverd."

Omdat Verstappen nog maar een halve dag heeft gereden, zal hij ergens deze week nog één volledige dag mogen doen. Of dat woensdag, donderdag of vrijdag wordt, is nog niet bekend.

Flink upgradepakket in de pijplijn

De Nederlandse krant meldt verder dat de Red Bull RB22 zoals we die deze week zien op het Circuit de Barcelona-Catalunya, niet dezelfde auto is als bij de seizoensopener in Australië. Er zijn nog iets minder dan zes weken te gaan, voordat er voor het eerst in 2026 geracet wordt. In die tijd gaat Red Bull naar verluidt een flink upgradepakket op de nieuwe Red Bull schroeven. Er zou al genoeg data verzameld zijn om de nodige aanpassingen te maken en de donkerblauwe bolide nog competitiever te maken voor de wedstrijd in Melbourne. We mogen er echter vanuit gaan dat andere teams ook met verbeteringen zullen komen, maar het goede nieuws voor Red Bull is dat ze momenteel de meeste kilometers hebben gemaakt, en dus de meeste data hebben verzameld en op die manier de meeste feedback hebben.

