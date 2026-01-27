Charles Leclerc heeft zijn eerste meters gemaakt in de nieuwe Ferrari SF-26 tijdens de besloten testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Monegask benadrukt dat de focus van het team nog niet ligt op pure snelheid, maar op systeemcontroles en het begrijpen van de volledig nieuwe bolide. Dit liet hij na zijn ochtendsessie weten via verschillende media.

De Barcelona-shakedown duurt in totaal vijf dagen, maar ieder F1-team mag op slechts drie verschillende dagen in actie komen. Die mogen ze wel zelf uitkiezen. Ferrari besloot om op maandag niet naar buiten te komen en dus werden de eerste kilometers vandaag gemaakt, op dinsdag. Leclerc zou 64 ronden hebben afgelegd en een snelste tijd van 1:20.844 hebben geklokt in de droge omstandigheden. In de natte omstandigheden reed hij een 1:32.088. Lewis Hamilton nam de scharlakenrode bolide over voor de middagsessie. Hij spinde een keer en reed alleen maar in de regen.

Positieve eerste indrukken

"Voor nu draait het erom dat we begrijpen of alles naar behoren werkt, en dat was eigenlijk wel het geval", begon Leclerc. "Het waren niet de beste omstandigheden, want het had vanochtend een beetje geregend, maar we hebben ons programma toch af kunnen werken. Nogmaals, we richten ons niet op prestaties of iets dergelijks. Waar het meer om draait, is dat we vooral naar alle nieuwe systemen in deze auto kijken en of alles werkt zoals het hoort. En dat deed het, dus dat is positief."

2026-auto's zijn volgens Leclerc een grotere uitdaging

"Stap voor stap zullen we onze checklist met de eerste systemen afwerken en uiteindelijk kijken naar wat het belangrijkst is: de prestaties", vervolgde de coureur die in 2025 zeven keer op het podium stond. "Maar dat komt waarschijnlijk pas later in die drie dagen aan bod. We proberen eerst te begrijpen hoe alles werkt en dan zien we wel hoe het gaat." Hij benadrukte dat de nieuwe auto's, die een fiftyfifty-verhouding hebben qua vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor evenals actieve aerodynamica, "een iets grotere uitdaging is".

"Dit jaar maakt elk team een grote kans om iets anders te doen en wellicht een groter voordeel te behalen dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Ik hoop dat wij het team zijn dat in staat is dat verschil te maken."