Verstappen, power unit, socials

VIDEO | Red Bull valt op tijdens F1-testdagen in Barcelona | GPFans Special

VIDEO | Red Bull valt op tijdens F1-testdagen in Barcelona | GPFans Special

Remy Ramjiawan

De eerste echte testweek van de Formule 1 is aangebroken. Daarbij zijn er direct een aantal opvallende onderdelen te zien en in deze GPFans Special duiken we in een aantal van die slimmigheidjes.

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull RB22

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: McLaren bevestigt testplan, Williams last launchevent af
Liveblog Barcelona-shakedown

LIVE | F1-testdagen in Barcelona: McLaren bevestigt testplan, Williams last launchevent af

  • 36 minuten geleden
  • 5
 'Red Bull heeft flink upgradepakket in de pijplijn zitten voor seizoensopener in Australië'
Upgrades voor RB22

'Red Bull heeft flink upgradepakket in de pijplijn zitten voor seizoensopener in Australië'

  • 47 minuten geleden
Leclerc over eerste indruk van 'uitdagendere' auto's:
Eerste reactie Leclerc

Leclerc over eerste indruk van 'uitdagendere' auto's: "Kans om groter voordeel te behalen"

  • 1 uur geleden
Verstappen snelste op tweede testdag, maar hij en Hadjar veroorzaken allebei rode vlaggen
Samenvatting dag 2 Barcelona

Verstappen snelste op tweede testdag, maar hij en Hadjar veroorzaken allebei rode vlaggen

  • 2 uur geleden
Mercedes 'bemoedigd' na positieve testdag:
Andrew Shovlin

Mercedes 'bemoedigd' na positieve testdag: "Auto beter op het circuit dan in de simulator"

  • 3 uur geleden
VIDEO | Red Bull valt op tijdens F1-testdagen in Barcelona | GPFans Special
VIDEO

VIDEO | Red Bull valt op tijdens F1-testdagen in Barcelona | GPFans Special

  • Vandaag 16:46
