Hadjar snelste in Barcelona, Red Bull en Mercedes trekken aandacht met trucje | GPFans Recap

De testdagen in Barcelona zijn van start en dus leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na de eerste dag in Spanje.

De eerste testdag in Barcelona zit erop en daarmee kunnen we toch wel stellen dat het Formule 1-seizoen van 2026 van start is gegaan. Hoewel de testdagen achter gesloten deuren plaatsvinden, was er toch genoeg te melden vanuit Catalonië, waar de bewaking er wel alles aan deed om pottenkijkers weg te houden bij het circuit. Isack Hadjar sloot uiteindelijk de dag als snelste af: een fijne opsteker voor Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar snelste coureur op eerste dag van F1-wintertests in Barcelona

De eerste testdag van het Formule 1-seizoen van 2026 in Barcelona is ten einde en het is Isack Hadjar die de snelste tijd op de klokken wist te zetten. De Red Bull-coureur kwam tot een 1:18.159 op het Circuit de Barcelona-Catalunya en zo sloot hij de dag als koploper af. Lees hier de hele samenvatting van de eerste testdag in Barcelona.

Aston Martin mist naar alle waarschijnlijkheid eerste drie testdagen in Barcelona

Aston Martin is het Formule 1-seizoen van 2026 slecht begonnen. Het team heeft bevestigd de eerste drie dagen van de belangrijke wintertest in Barcelona niet aanwezig te zijn. De AMR26, de nieuwe wagen van het team, zal naar verwachting pas op donderdag 29 januari voor het eerst de baan op gaan, een flinke tegenvaller in de voorbereiding op een seizoen met volledig nieuwe reglementen. Lees hier het hele artikel over het mindere nieuws voor Aston Martin.

Related image

Spaanse bewaking pakt fans en media rondom circuit Barcelona aan

De testdagen in Barcelona achter gesloten deuren zijn van start en voorlopig is het voor fans en journalisten een lastig karwei om het één en ander op te vangen uit Catalonië. Nu blijkt zelfs dat bewaking rondom het circuit nogal streng te werk blijkt te gaan. Journalisten en fans die plekjes zochten buiten het circuit om een glimp op te vangen van de wagens, werden voor beveiligers op locatie gesommeerd om te vertrekken. Mocht er niet geluisterd worden, zouden er boetes volgen, zo wordt er door diverse bronnen gerapporteerd. Lees hier het hele artikel over de strenge bewaking in Spanje.

Mercedes en Red Bull trekken de aandacht met bodyworktrucje: dit is hoe het werkt

De F1-auto's van 2026 zijn compleet anders dan die van vorig jaar vanwege de nieuwe technische reglementen. Hier en daar zien we een aantal opvallende ontwerpen. Zo hebben in ieder geval de Mercedes, de Ferrari en de Red Bull een gat in het bodywork richting de diffuser. Maar waarom eigenlijk? We leggen het je allemaal uit. Lees hier het hele artikel over het trucje van de teams.

Related image

Red Bull Racing zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opvallend detail op RB22

De Formule 1-testdagen in Barcelona zijn onderweg en zodoende verschijnen ook de eerste beelden van de nieuwe auto's op het internet. Bij Red Bull Racing valt direct een merkwaardig detail op. Inmiddels zijn er foto's van de RB22 op het circuit op het internet verschenen, en daar is wat opvallends te zien. In vergelijking met de concurrentie, lijkt Red Bull Racing voor erg smalle sidepods te zijn gegaan. Het heeft zelfs wat weg van het roemruchtig zero sidepods-concept, waarmee Mercedes in 2022 de plank volledig missloeg. Lees hier het hele artikel over het opvallende aspect aan de Red Bull-wagen.

Gerelateerd