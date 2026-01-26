De testdagen in Barcelona achter gesloten deuren zijn van start en voorlopig is het voor fans en journalisten een lastig karwei om het één en ander op te vangen uit Catalonië. Nu blijkt zelfs dat bewaking rondom het circuit nogal streng te werk blijkt te gaan.

De Formule 1-voorbereidingen voor het seizoen 2026 zijn deze week officieel begonnen met een besloten testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya, van 26 tot en met 30 januari. Deze vijfdaagse shakedown vormt de eerste gelegenheid voor teams om de volledig nieuwe 2026-auto’s, ontwikkeld volgens ingrijpende technische en motorreglementen, voor het eerst uitvoerig onder echte omstandigheden te proberen. Het evenement vindt achter gesloten deuren plaats, zonder publiek of media, en elk team mag drie van de vijf dagen inzetten om data te verzamelen over betrouwbaarheid en performance in aanloop naar de officiële tests in Bahrein en het begin van het kampioenschap in maart.

Strenge bewaking

De term gesloten deuren wordt door de beveiliging rondom het circuit behoorlijk serieus genomen, zo blijkt nu. Daar waar in de ochtend de tijden nog door een technisch foefje bekeken konden worden, werd daar in de middag korte metten mee gemaakt. Ook rondom het circuit vonden er toch tamelijk bizarre taferelen plaats. Journalisten en fans die plekjes zochten buiten het circuit om een glimp op te vangen van de wagens, werden voor beveiligers op locatie gesommeerd om te vertrekken. Mocht er niet geluisterd worden, zouden er boetes volgen, zo wordt er door diverse bronnen gerapporteerd. De Formule 1 lijkt er in ieder geval alles aan te doen om de 'geheime' testdagen ook écht buiten beeld te houden.

🔒 Security's tight at the F1 shakedown in Barcelona pic.twitter.com/t5OQQHRfl0 — The Race (@wearetherace) January 26, 2026

Below is an image of the only location that is more heavily protected than Area 51, the White House, Pentagon, Fort Knox & Vatican secret library combined pic.twitter.com/Ce4JZg3FUx — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) January 26, 2026

(1) This Barcelona test is just embarrassing from F1



No one is doing anything malicious and yet they're cutting timing feeds, harassing people/journalists near the track who are on PUBLIC property and even ordering them that just seeing the track from a distance is not allowed — Aldas🇱🇹 (@Aldas001) January 26, 2026

They weren't kidding when they said the pre-season test in Barcelona would remain private 🚨 pic.twitter.com/3q8V4JTrcG — Autosport (@autosport) January 26, 2026

https://t.co/wBvTAwTp6l reports: "Not only was the live timing switched off in the afternoon, but we're also hearing that the security at the track are working hard to keep spectators from getting too close to the track."



1/2 — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) January 26, 2026

