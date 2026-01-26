Spaanse bewaking pakt fans en media rondom circuit Barcelona aan
Spaanse bewaking pakt fans en media rondom circuit Barcelona aan
De testdagen in Barcelona achter gesloten deuren zijn van start en voorlopig is het voor fans en journalisten een lastig karwei om het één en ander op te vangen uit Catalonië. Nu blijkt zelfs dat bewaking rondom het circuit nogal streng te werk blijkt te gaan.
De Formule 1-voorbereidingen voor het seizoen 2026 zijn deze week officieel begonnen met een besloten testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya, van 26 tot en met 30 januari. Deze vijfdaagse shakedown vormt de eerste gelegenheid voor teams om de volledig nieuwe 2026-auto’s, ontwikkeld volgens ingrijpende technische en motorreglementen, voor het eerst uitvoerig onder echte omstandigheden te proberen. Het evenement vindt achter gesloten deuren plaats, zonder publiek of media, en elk team mag drie van de vijf dagen inzetten om data te verzamelen over betrouwbaarheid en performance in aanloop naar de officiële tests in Bahrein en het begin van het kampioenschap in maart.
Strenge bewaking
De term gesloten deuren wordt door de beveiliging rondom het circuit behoorlijk serieus genomen, zo blijkt nu. Daar waar in de ochtend de tijden nog door een technisch foefje bekeken konden worden, werd daar in de middag korte metten mee gemaakt. Ook rondom het circuit vonden er toch tamelijk bizarre taferelen plaats. Journalisten en fans die plekjes zochten buiten het circuit om een glimp op te vangen van de wagens, werden voor beveiligers op locatie gesommeerd om te vertrekken. Mocht er niet geluisterd worden, zouden er boetes volgen, zo wordt er door diverse bronnen gerapporteerd. De Formule 1 lijkt er in ieder geval alles aan te doen om de 'geheime' testdagen ook écht buiten beeld te houden.
