Aston Martin is het Formule 1-seizoen van 2026 slecht begonnen. Het team heeft bevestigd de eerste drie dagen van de belangrijke wintertest in Barcelona niet aanwezig te zijn. De AMR26, de nieuwe wagen van het team, zal naar verwachting pas op donderdag 29 januari voor het eerst de baan op gaan, een flinke tegenvaller in de voorbereiding op een seizoen met volledig nieuwe reglementen.

De vertraging heeft te maken met een combinatie van technische en logistieke problemen. De integratie van de nieuwe Honda-krachtbron, die vanaf 2026 de motoren levert, verloopt nog niet helemaal naar wens. Honda zelf gaf al eerder 'problemen' met de nieuwe aandrijflijn toe. Daarnaast zijn er volgens bronnen dicht bij het team 'kleine vertragingen op verschillende gebieden' in de productie en assemblage van de auto. Hoewel het chassis de FIA-crashtests heeft doorstaan, moeten enkele nieuwe componenten nog definitief worden goedgekeurd. Aston Martin zal daardoor in plaats van de toegestane drie dagen, slechts twee dagen kunnen testen: donderdag en vrijdag.

Artikel gaat verder onder video

Grote tegenslag

Het missen van belangrijke tijd in de testdagen wordt door natuurlijk gezien als een grote tegenslag, zeker met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026. De correlatie tussen de data van de testbank en de prestaties op de baan is cruciaal voor de complexe elektrische systemen van de nieuwe krachtbron, die nu 50 procent van het vermogen leveren. Een dag minder testen betekent minder tijd om kinderziektes in de wagens en motoren op te lossen. Werk aan de winkel voor Adrian Newey en zijn team, dus. Eerder liet het team van Williams al weten zelfs de complete testweek te moeten missen.

An update on Barcelona Shakedown. pic.twitter.com/dm9IWh2d32 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 26, 2026

Gerelateerd