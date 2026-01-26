Mercedes en Red Bull trekken de aandacht met bodyworktrucje: dit is hoe het werkt

De F1-auto's van 2026 zijn compleet anders dan die van vorig jaar vanwege de nieuwe technische reglementen. Hier en daar zien we een aantal opvallende ontwerpen. Zo hebben in ieder geval de Mercedes, de Ferrari en de Red Bull een gat in het bodywork richting de diffuser. Maar waarom eigenlijk?

Tussen 2022 en 2025 speelde groundeffect een grote rol in de Formule 1. De vloer had Venturi-tunnels waar de lucht doorheen werd gestuurd. Hierdoor werd de auto op hoge snelheden tegen het asfalt gezogen en dat genereerde het grootste deel van de totale downforce. Het nadeel bleek dat de auto erg stuiterde. Vooral in het eerste seizoen waren er veel teams en coureurs die last hadden van het welbekende porpoising. Max Verstappen heeft uitgelegd dat hij er fysieke klachten aan over heeft gehouden. Vooral zijn rug en voeten doen pijn.

Artikel gaat verder onder video

Venturi-tunnels zijn verdwenen

De chassis van 2026 zijn op de schop gegaan. De auto's worden korter en smaller. Tevens is het minimumgewicht omlaag gegaan van 800 naar 770 kilogram. Misschien wel de belangrijkste verandering is dat de Venturi-tunnels zijn verdwenen. Die zijn door de FIA uit de technische reglementen geschreven. De vloer moet nu grotendeels plat zijn, waardoor deze niet meer zo veel downforce kan genereren. Dit heeft niet alleen geleid tot de mogelijke terugkeer van de high rake-setup, zoals we bij de shakedown van Racing Bulls hebben gezien op Imola, maar we zien nu ook gaten in het bodywork richting de diffuser.

© Formula1.com

Andere manier van luchtstroom richting de diffuser sturen

Om de Venturi-tunnels te laten werken, moest de vloer afgedicht worden. Op die manier werd het drukverschil zo groot mogelijk gemaakt en was de luchtstroom onder de vloer en door de Venturi-tunnels zo efficiënt mogelijk. De plattere vloeren kunnen het groundeffect niet nabootsen en dus komt de luchtstroom op een heel andere manier bij de diffuser terecht. Bij Mercedes, Ferrari en Red Bull zien we een gaten tussen het bodywork en de achterwielen. De luchtstroom moet op die manier op een zo hoog mogelijke snelheid via de sidepods en de vloerranden door het gat richting de diffuser worden gestuurd. Hoe sneller de luchtstroom, hoe meer druk er op de diffuser komt en hoe meer downforce deze genereert.

Omdat de eerste testdag vandaag wordt gehouden en aangezien dat achter gesloten deuren gebeurt, is het nog niet helemaal duidelijk welke teams ditzelfde concept hebben toegepast. Duidelijk mag wezen dat Mercedes, Ferrari en Red Bull sowieso innovatief bezig zijn geweest.

Gerelateerd