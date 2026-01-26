De eerste testdag van het Formule 1-seizoen van 2026 in Barcelona is ten einde en het is Isack Hadjar die de snelste tijd op de klokken wist te zetten. De Red Bull-coureur kwam tot een 1:18.159 op het Circuit de Barcelona-Catalunya en zo sloot hij de dag als koploper af.

De eerste wintertests, die plaatsvinden achter gesloten deuren, zijn voor de teams cruciaal om een eerste inschatting te maken van de basisbetrouwbaarheid en de initiële performance van de gloednieuwe bolides. Met grote veranderingen op het gebied van aerodynamica, hybride motoren en het gebruik van duurzame brandstoffen, lag de focus vooral op het integreren van de nieuwe reglementen. De sessie in Barcelona gaf een eerste glimp van de potentie van de 2026-auto's, al waren de rondetijden - zoals verwacht - door alle systeemcontroles een stuk langzamer dan de records.

Vroege onderbrekingen en het mysterie van de tijden

De dag begon vroeg met een aantal onderbrekingen en een strikte geheimhouding rondom de tijden. Al vroeg in de sessie zorgde Gabriel Bortoleto voor de eerste rode vlag. Later in de middag werd de sessie opnieuw stilgelegd, dit keer door een stilstaande Racing Bulls van Liam Lawson. Hoewel GPFans in eerste instantie nog over live timing beschikte, werd deze later op de dag door de FIA offline gehaald, waardoor de teams in relatieve anonimiteit konden werken. Toch werden er door Spaanse media rondetijden gelekt, waardoor we toch op de hoogte bleven wat er in Barcelona gebeurde.

Red Bull imponeert

Hadjar was gedurende de dag bijzonder sterk. Nadat hij eerder al de snelste tijd noteerde met een 1:20.499, wist hij zijn tijd gestaag te verbeteren. Tegen het einde van de middag klokte Hadjar zelfs een indrukwekkende 1:18.452. George Russell van Mercedes volgden met een 1:18.696, terwijl Franco Colapinto van Alpine de top drie completeerde met een 1:20.189. Kimi Antonelli zette een 1:20.700 neer. Aan het einde van de dag was het Hadjar die dus de absolute snelste tijd van 1:18.159 liet noteren, wat veelbelovend is voor Red Bull en de jonge Fransman. Max Verstappen zagen we op maandag nog niet in actie komen in zijn nieuwe bolide.

