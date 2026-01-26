De Formule 1-testdagen in Barcelona zijn onderweg en zodoende verschijnen ook de eerste beelden van de nieuwe auto's op het internet. Bij Red Bull Racing valt direct een merkwaardig detail op.

De Formule 1-teams mogen deze week tussen maandag en vrijdag in totaal drie dagen testen op het circuit in Barcelona. Behalve McLaren, Ferrari, Aston Martin en Williams komen alle renstallen vandaag in actie. Williams heeft problemen met de productie van het chassis en heeft laten weten dat ze de hele testweek niet in actie zal komen. Ook bij Aston Martin lijkt het nog niet vanzelf te gaan. Naar verluidt komt de Britse formatie donderdag pas voor het eerst in actie, en kunnen zij dus maximaal twee dagen testen. Dit is echter niet officieel bevestigd.

Sidepods Red Bull Racing vallen op in Barcelona

Isack Hadjar heeft inmiddels zijn eerste meters voor Red Bull Racing verreden. De nieuwe teammaat van Max Verstappen mocht het spits afbijten namens de Oostenrijke grootmacht. Inmiddels zijn er foto's van de RB22 op het circuit op het internet verschenen, en daar is wat opvallends te zien. In vergelijking met de concurrentie, lijkt Red Bull Racing voor erg smalle sidepods te zijn gegaan. Het heeft zelfs wat weg van het roemruchtig zero sidepods-concept, waarmee Mercedes in 2022 de plank volledig missloeg.

Cool detail on the RB22, the sidepods are narrower compared to other teams and similar to Mercedes' W13 zeropod, albeit not quite as extreme, they also have a protruding impact structure that extends out and mounts the mirror



Did Red Bull take inspiration from the W13 zeropods? pic.twitter.com/NAGu5tlhsc — Aldas🇱🇹 (@Aldas001) January 26, 2026

