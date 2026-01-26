Patrese over afwezigheid teams in Barcelona: "Dat is een groot probleem"
Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is kritisch over het missen van verschillende teams tijdens de eerste testdagen in Barcelona. De Italiaan vindt elke minuut op de baan cruciaal, zeker met het oog op de grote reglementswijzigingen van 2026. Het missen van testtijd is volgens hem zelfs een 'groot probleem', vooral voor een team als Ferrari.
Vandaag, maandag 26 januari 2026, zijn de besloten F1-testdagen in Barcelona van start gegaan. De meeste teams zijn aanwezig, maar er ontbreken enkele grootheden op de eerste dag, zoals Williams, McLaren en Ferrari. Patrese maakt zich zorgen over deze aanpak, zeker gezien de grote veranderingen die het nieuwe seizoen met zich meebrengen.
Cruciale start van een nieuw tijdperk
Patrese benadrukt tegenover BetVictor Online Casino het belang van de eerste testkilometers. "Iedereen moet de auto's 'shakedownen'. Voor elk team is elk uur van deze eerste test heel belangrijk om te begrijpen of het werkt, of het niet werkt, wat ze moeten doen om het beter te maken en om het te laten werken als het niet werkt", vertelt de voormalig Williams-coureur. "De 2026-reglementen zijn een compleet nieuw project, zowel aan de motor- als aan de autozijde. We hebben een 50/50 vermogensverdeling tussen verbrandingsmotor en elektromotor, we hebben de MGU-H niet meer en we hebben actieve aerodynamica."
Groot probleem
"Dus, ik denk dat wanneer je een compleet nieuw project hebt, de eerste dagen cruciaal zijn en natuurlijk is het vooral voor Ferrari niet goed om een dag te missen", vervolgt Patrese. "Het is een probleem omdat het heel, heel belangrijk is, veel belangrijker in dit nieuwe seizoen. Het is niet zomaar een voortzetting van vorig jaar. Alles is nieuw. Het is nieuw aan de motorzijde, ook aan de autozijde. Uiteindelijk zal het heel belangrijk zijn. Dus niet aanwezig zijn is een groot probleem." De meest opvallende afwezige in Barcelona is Williams, dat de gehele vijfdaagse testweek mist vanwege vertragingen in het programma en gerapporteerde problemen met de verplichte FIA-crashtests. Ook McLaren en Ferrari verschenen vandaag niet op de baan.
