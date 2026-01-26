'Langzaam herstel bij Michael Schumacher: F1-legende niet langer aan bed gebonden'
Het gaat met de 57-jarige Michael Schumacher beter dan gedacht, zo meldt Daily Mail Sport. De zevenvoudig kampioen is namelijk niet langer aan zijn bed gebonden, maar zou inmiddels rondgereden worden in een rolstoel.
Sinds het skiongeluk van 'Schumi' in 2013 is het geheimzinnig stil rondom de Formule 1-legende. Voormalig Ferrari-teambaas en FIA-voorzitter Jean Todt is één van de weinigen die regelmatig de oud-coureur bezoekt en daarbij liet hij optekenen dat hij zo nu en dan ook een Grand Prix bekijkt. Of de Duitser alles daarvan meekrijgt is nog maar de vraag, want daarover wordt maar weinig verteld. Toch heeft Schumacher nog een grote groep loyale fans die simpelweg willen weten of het goed gaat met de voormalig Ferrari-coureur.
'Herstel zet zich langzaam maar zeker in'
Het Britse medium meldt dat er zich een langzaam herstel plaatsvindt bij Schumacher, wat een streng bewaard geheim is, die alleen binnen de binneste cirkel van 'Schumi' bekend is. Toch er zijn bronnen die aan het medium melden dat Schumacher inmiddels niet meer bedlegerig is en inmiddels rechtop in een rolstoel wordt rondgereden op zijn landgoed in Mallorca. Wel wordt er benadrukt dat Schumacher nog steeds niet kan lopen en daarom moet plaatsnemen in de rolstoel. Daarnaast is het nog altijd onduidelijk of Schumacher iets meekrijgt van de buitenwereld.
